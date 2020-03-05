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اقتصاد

مياه المنيا تنظم ندوة عن ترشيد المياه بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة

الخميس 05/مارس/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك، ورفع الوعي المائي لدى المواطنين لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة، وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية، بالتعاون مع الجهات والوزارات المختلفة، فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.  

جاء ذلك أثناء ندوة ترشيد استهلاك المياه التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة بقاعة التدريب الكبرى بالشركة، بحضور كل مدير مديرية الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة التنسيقية للكشافة والمرشدات بالمنيا، ومنسق عام مبادرة ترشيد استخدام المياه من اتحاد الكشافة على مستوى الجمهورية، وأكثر من ١٢٠ من شباب وفتيات الكشافة ليكونوا سفراء للتوعية على مستوى المحافظة.

وأوضح "الشهاوي" أنه تم تنظيم رحلة للمشاركين لزيارة محطات المياه للتعرف على مراحل إنتاج المياه، وزيارة المعمل للتعرف على الإجراءات المتبعة في متابعة المياه المنتجة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.


وذكر أنه تم ترتيب زيارة ميدانية لإحدى المدارس التي قامت بتركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، لتوضيح العائد من تركيبها على مستوى ترشيد استهلاك المياه وتخفيض قيمة الفاتورة.
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