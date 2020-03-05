رئيس وزراء الهند يزور القاهرة منتصف مارس

يزور رئيس وزراء الهند نيراندرا مودي القاهرة في زيارة رسمية على مدار يومين في منتصف شهر مارس الجاري، وقالت صحف هندية :إن رئيس الوزراء سيتوجه إلى مصر في أعقاب مشاركته بــ قمة الهند- أوروبا في بروكسل الأسبوع المقبل.





وبحسب مصادر هندية تجري خلال هذه الزيارة مباحثات حول الإعداد لـــ ا لقمة الرابعة الهندية الإفريقية التي تقام في الهند في وقت لاحق من هذا العام، وهي القمة التي تؤكد ا لتزام الهند التنموي تجاه أفريقيا.





أول زيارة للمنطقة 2020

وتعتبر هذه هي أول زيارة لرئيس وزراء الهند للعالم العربي في عام 2020 ، وتهدف إلى توسيع العلاقات الاستراتيجية مع مصر كــ شريك يقف إلى جانب الهند في أوقات الأزمات خاصة في السنوات الأخيرة.





وتضاعف حجم التجارة بين مصر والهند لأكثر من خمس أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة، وتنص اتفاقية التجارة الثنائية بين الهند ومصر ، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مارس 1978 ، إلى بند أن مصر "الدولة الأكثر رعاية".





تبادل رسمي للزيارات

كان رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ آخر رئيس وزراء هندي يزور مصر في عام 2009 ، ردا على زيارة الرئيس الأسبق مبارك للهند في عام 2008 ، حيث ازدادت بعدها الشراكة والتعاون لمكافحة الإرهاب وإزالة التطرف. ووقعت الهند ومصر اتفاقية أمنية تتعلق بتبادل المعلومات حول قوى مكافحة الإرهاب.





ومن المتوقع خلال الزيارة أن يتم توقيع عدة اتفاقيات تتعلق بــ توسيع التعاون البحري واستكشاف إمكانيات الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية. وستكثف الهند ومصر أيضًا تفاعلات التدريب بين جيشيهما.





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