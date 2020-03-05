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تعليم

التربية الرياضية بجامعة بنها تنظم الملتقى الأكاديمي لرياضة الكاراتيه

الخميس 05/مارس/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

نظم قسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازلات بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، الملتقى الأكاديمي الرابع لرياضة الكاراتيه، بحضور الدكتور أسامة صلاح الدين، عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء من هيئة التدريس وبمشاركة الكابتن محمد محروس الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.


وقال الدكتور أسامة صلاح الدين إن الملتقى ضم 90 مشاركا من أساتذة الكاراتيه وباحثين وطلاب كليات التربية الرياضية بعدد من الجامعات المصرية، وهي جامعة الزقازيق والمنصورة والمنوفية والمنيا وحلوان والفيوم ومرسى مطروح، مشيرا إلى أنه ناقش العديد من القضايا والمشكلات المتعلقة برياضة الكاراتيه.


وأضاف عميد الكلية أن الهدف من الملتقى هو الوقوف على مستوي رياضة الكاراتيه داخل وخارج مصر، ومدى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصه فيها، وكيفية الاستفادة من البحث العلمي في تطوير البرامج التدريبية المستخدمة، ومعرفة ما هو المأمول تحقيقه من نتائج بأولمبياد طوكيو 2020.

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