مذكرة لوزير الزراعة لإنقاذ 25 مليار جنيه استثمارات بقطاع الثروة الداجنة

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، سعيهم حاليا لإعداد مذكرة بمشكلات القطاع، وعرضها على وزير الزراعة السيد القصير، في محاولة لإنقاذ الثروة الداجنة واستثماراتها التى بلغت 25 مليار جنيه ، من الانهيار، لافتا الى ان اعادة هيكله القطاع ، وايجاد اماكن للمزارع بعيدا عن الكتله السكنية؛ من اهم معوقاته.

واضاف فى تصريحات لــ " صدى البلد " ان المذكرة ستطالب وزير الزراعه لايجاد الحلول لانهاء ارتفاع أسعار الكتكوت وزيادة أسعار الأعلاف وآليات التطوير والتحديث والهيلكة كلها آليات يجب مناقشتها مع وزارة الزراعة.

واوضح ان الشعبة ستطالب بضرورة عقد اجتماع مع وزير الزراعه لمناقشة كافة الملفات المعوقة للقطاع على المدى القصير والطويل ، من اجل تنمية القطاع وتطويرة ، وتحقيق الاكتفاء الذاتى محليا ، ومن ثم تقديم المذكرة لحسم مشكلات الثروة الداجنة خلال الفترة المقبلة

وحول الاسعار اوضح رئيس الشعبة ان سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 38 إلى 42 جنيها، وسعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 22 إلى 25 جنيها، وسعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 33 إلى 35 جنيها.

وبلغ سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها ، وسعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها ، وسعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها ، وسعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 10 إلى 10.5 جنيه ، وسعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 7.5 إلى 8 جنيهات، وسعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 5 إلى 7 جنيهات.