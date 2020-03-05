الشباب يستضيف العدالة بـ الدوري السعودي





ويسعى فريق الشباب لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة الثقيلة أمام الاتحاد بخسمة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.





في المقابل يسعى فريق العدالة الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، تمنحه دفعة قوية، للمنافسة على البقاء في مسابقة الدوري.





ويحتل الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد العدالة في المركز الـ 16، وقبل الأخير بـ 14 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الحزم مع الاتحاد، في تمام السادسة إلا ربع مساء.





يستضيف فريق الشباب نظيره العدالة، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلا ثلث مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري السعودي.