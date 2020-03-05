رانيا يحيى: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد السيسي.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة ، إن المرأة المصرية تعيش فى الوقت الحالى عصرها الذهبى بعد ما شهدته من طفرة فى تمكينها بالعديد من المناصب الهامة خلال عهد الرئيس السيسى.





وأوضحت رانيا يحيى ، خلال استضافتها ببرنامج هذا الصباح مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، اليوم الخميس ، بأن المرأة المصرية عانت الإقصاء والتهميش فى فترات بعينها فى الماضى.





وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة ، إلى أن المرأة المصرية مرت بفترات حالكة السواد خلال الفترة ما بين 2011 وحتى 30 يونيو .





ولفتت رانيا يحيى ، إلى أن المجلس القومى للمرأة مر خلال 20 عامأ بتطورات كبيرة لكنه مؤخرا ترك بصمته فى الشارع المصرى من خلال الحملات والمبادرات وفعاليات التوعية.





وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة بأن القيادة السياسية تؤمن وتقود ملف المرأة المصرية غير مسبوقة ، وتمكين سياسي خاصة مع وجود كوتة فى المحليات والبرلمان خلال الفترات القادمة.





برنامج "هذا الصباح" على قناة اكسترا نيوز، فى نسخته الجديدة من تقديم المذيعتان أسماء مصطفى وخلود زهران، وتقدمه الأولى من الأحد للثلاثاء، والثانية من الأربعاء للجمعة.