AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رانيا يحيى: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد السيسي.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 09:54 ص
الدكتورة رانيا يحيى
الدكتورة رانيا يحيى ، عضو المجلس القومى للمرأة
Advertisements
شيرين عادل
قالت  الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة ، إن المرأة المصرية تعيش فى الوقت الحالى عصرها الذهبى بعد ما شهدته من طفرة فى تمكينها بالعديد من المناصب الهامة خلال عهد الرئيس السيسى.

وأوضحت رانيا يحيى ، خلال استضافتها ببرنامج هذا الصباح مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، اليوم الخميس ، بأن المرأة المصرية عانت الإقصاء والتهميش فى فترات بعينها فى الماضى.

وأشارت  عضو المجلس القومى للمرأة  ، إلى أن  المرأة المصرية مرت بفترات حالكة السواد خلال الفترة ما بين 2011 وحتى 30 يونيو .

ولفتت  رانيا يحيى  ، إلى أن المجلس القومى للمرأة مر خلال 20 عامأ بتطورات كبيرة لكنه مؤخرا ترك بصمته فى الشارع المصرى من خلال الحملات والمبادرات وفعاليات التوعية.

وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة بأن القيادة السياسية تؤمن وتقود ملف المرأة المصرية غير مسبوقة ، وتمكين سياسي خاصة مع وجود كوتة فى المحليات والبرلمان خلال الفترات القادمة.

برنامج "هذا الصباح" على قناة اكسترا نيوز، فى نسخته الجديدة من تقديم المذيعتان أسماء مصطفى وخلود زهران، وتقدمه الأولى من الأحد للثلاثاء، والثانية من الأربعاء للجمعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رانيا يحيى: السفيرة ميرفت التلاوي تصدت بشراسة لعدم غلق المجلس

بعد 20 عامًا من إنشائه..عضوات المجلس القومى للمرأة يجيبون على التساؤل كيف ساعد المجلس المرأة المصرية

البرلمان يضع المرأة المعيلة في دائرة اهتمام الحكومة.. القومى للمرأة يوفر الدعم والرعاية لهن.. حقوقيون: 30% من السيدات المصريات معيلة والزوج موجود ودخلهن من العمل لا يكفي

رانيا يحيى: الدولة توفر الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ومنهم المرأة المعيلة

إعلامية: المرأة المصرية تستحق كل الاحترام والتقدير.. فيديو

ترشيحاتنا

عماد متعب: أجبرت على الاعتزال في الأهلي.. ورفضت الاستمرار كموظف

كورونا تخرج أوباما عن صمته.. الرئيس الأمريكي السابق ينصح بتجنب وضع الأقنعة الواقية

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

وفاة والد الفنان أحمد عزمي

أصلي ولكن أفكر كثيرا أثناء الصلاة فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يقدم حلولا

بـ بالطو جلد ... سلمى أبوضيف تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية فى لندن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الإعلان عن مرسيدس E-Class 2021 الجديدة كليا.. صور

الكورنتينة.. أقدم حجر صحى في مصر .. تعرف عليها

بفستان أنيق .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى دبي