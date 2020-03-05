طب جامعة حلوان تنظم قافلة بمستشفى بدر

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة حلوان قافله طبيه علاجيه بمستشفى بدر الجامعي بالتعاون مع نادي روتاري يوتوبيا، للكشف على المواطنين بأحياء مدينة بدر والمدن المجاورة، والتى يقوم مستشفى بدر بتأدية خدماته الطبية لها.

القافلة نظمت تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، وإشراف الدكتور وليد السروجي وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب لطفي مدير عام مستشفى بدر الجامعي.

ووفرت كلية الطب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين بمستشفى بدر للكشف على نحو 650 فردا، كما شملت القافلة ندوات توعية طبية لرفع الوعى الطبى لأهالى المدينة، وكذلك صيدلية تضم أكثر من 60 نوعا من الأدوية تم توزيعها بالكامل بالمجان.

وتضمنت القافله تخصصات متعددة منها الجراحه العامه، الباطنه، القلب، الكلى، جراحة العظام، الصدريه، امراض عصبيه ونفسيه، أطفال، أنف وأذن وحنجرة ، والرمد.