كورونا السبب.. خبير اقتصادى: الفيروس المستجد وراء ارتفاع سعر الدولار.. فيديو

قال الخبير الاقتصادى، رشاد عبده، إن الاحتياطى النقدى للدولة هام جدًا، خاصة أنه يؤمن احتياجات الشعب من السلع الأساسية والغذائية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، لافتًا إلى أن البنك الدولى حدد نسبة معينة للاحتياطى النقدى لكى تكون البلاد مستقرة اقتصاديًا.





وأضاف الخبير الاقتصادى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أن الدولار سلعة مثل أى سلعة فى السوق، لذلك يتراوح سعرها ويختلف وفقًا للعرض والطلب، لافتًا إلى أن سعر الدولار كان يسجل عشرين جنيها منذ عامين فقط، ولكن اليوم يسجل 15.50 فقط.





وأكد أن انخفاض سعر الدولار يترتب عليه الكثير من القرارات التي تنعكس على المواطن، ومن أهمها انخفاض سعر الاستيراد وسعر المواد الغذائية وانخفاض سعر البيع للمواطن، وتراجع نسب التضخم.





وأوضح أن البنك أصبح يبيع أذون خزانة للأجانب بالمصرى، مما أدى إلى زيادة العملة الاجنبية فى مصر، مما يؤدى إلى تراجع سعره بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تراجع الطلب على العملة الأجنبية.





وأشار إلى أن المواطن المصرى أصبح يستغنى عن المنتج الأجنبى ويستعوض عنه بالمنتج المصرى، مما أدى إلى قلة المنتجات المستوردة وتراجع الأسعار وتراجع سعر الدولار.





وكشف السبب فى ارتفاع سعر الدولار فى الأيام الأخيرة، مؤكدًا أنه انتشار فيروس كورونا فى معظم دول العالم، لافتا إلى أن سعر الدولار زاد بنسبة 8 قروش فى الأيام الأخيرة بسبب الفيروس المستجد.



