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لمحبى القراءة.. نادى كتاب ركن ياسمين مبادرة إلكترونية لنشر الثقافة| شاهد

الخميس 05/مارس/2020 - 10:12 ص
مؤسسة مبادرة ركن
مؤسسة مبادرة " ركن الياسمين " لنشر الثقافة
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ريهام فيكتور

قالت ياسمين الجندى مؤسسة مبادرة "ركن الياسمين" لنشر الثقافة إنها تحب القراءة والتثقيف منذ الصغر وكانت تتمنى ان يكون لها مركز ثقافى أو دار نشر خاصة بها لنشر وتوزيع  كل ما تحب قرائته.


وأضافت ياسمين الجندي  خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc "  أنها بدأت الفكرة من خلال  كتابه منشور من على حسابها الخاص على الفيس بوك تدعو فيه كل اصدقائها بالاشتراك معها فى مناقشة شهرية لعمل نادى كتاب.


وأشارت مؤسسة مبادرة " ركن الياسمين " لنشر الثقافة إلى أن الهدف من هذه التجمعات يشبه تماما الصالونات الثقافية القديمة، لافتة إلى أن الموضوع يصل الى كل الفئات بمختلف الأعمار والثقافات. 


وتابعت  مؤسسة مبادرة " ركن الياسمين" لنشر الثقافة أنها كانت تعمل فى مجالات عدة بعد التخرج من الجامعة منها مجال البنوك والبورصة والتسويق.


وأكدت أن التكنولوجيا أثرت على القراءة الورقية  بشكل ملحوظ ، وتوفر على القارئ فكرة  التخزين والكتب والأوراق الكثيرة، بالاضافة إلى أن التكنولوجيا توفر مفردات المعلومات والثقافة بشكل مبسط جدا.

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