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رياضة

اليوم.. ختام بطولة المدارس الدولية بحضور مدرب المنتخب الأولمبي

الخميس 05/مارس/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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نور عادل
تختتم اليوم الخميس، فعاليات بطولة المدارس الدولية لكرة القدم في نسختها الخامسة والمقامة خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس الجاري على ملاعب نادي الزهور بالتجمع الخامس تحت رعاية جامعة Hertfordshire مصر.

وشارك في الدورة ٢٤٠ لاعبًا يمثلون ٢٤ فريقًا من مختلف المدارس الدولية في مصر والتي تتبع نظم التعليم "البريطانية – الكندية – الأمريكية". 

وأقيمت الثلاثاء والأربعاء عدد كبير من اللقاءات وصولًا لقبل النهائي والذي ينطلق صباح اليوم الخميس.

ومن المقرر، أن يحضر ختام البطولة محمد شوقي نجم منتخبنا الوطني الأول والأهلي السابق، والمدرب الحالي للمنتخب الأولمبي والذي نجح في الصعود لأولمبياد طوكيو المقبلة.

ويقام اليوم 4 لقاءات لتحديد بطل الدورة والذي سيسافر إلى إنجلترا لقضاء أسبوع في مدينة ليفربول وزيارة جامعة ليفربول جون موورز واستاد أنفيلد معقل "الريدز" والذي يلعب له نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح إلى خوض مباراة ودية مع أكاديمية ليفربول لكرة القدم.

وأوضح محمد عبد التواب رئيس مؤسسة "BESA" المنظمة للبطولة أن الزيارة لإنجلترا لن تقتصر على مدينة ليفربول فقط، حيث سيقضي فيها الفريق 3 أيام قبل التوجه إلى مدينة نيوكاسل ولندن على أن يزور الفريق جامعتي "نورثامبريا وروهامبتون لندن" على الترتيب.

وأكد رئيس المؤسسة المنظمة للبطولة أنها تهدف للترويج للتعليم الرياضي بين طلاب المدارس إلى جانب ترسيخ مبادئ العمل الجماعي والإلتزام والتوعية الرياضية إيمانًا بدور الرياضة في تقويم السلوك وتماشيًا مع توج فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أن الرياضة أمن قومي وشدد أيضًا على ضرورة الاهتمام بالتعليم.
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