الاتحاد العربي للتنمية المستدامة: لجنة علمية لرصد المشكلات البيئية بمحافظات مصر

أعلن الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، أنه في إطار تحقيق الخدمة المجتمعية في مصر يقوم الاتحاد حاليا بتشكيل لجنة علمية لرصد المشكلات البيئية بمحافظات مصر والتواصل مع مراكز البحث العلمي المختلفة لإيجاد حلول لتلك المشكلات بهدف الوصول إلى بيئة نظيفة ومجتمع آمن.





وقال الدكتور أشرف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إنه في مجال رفع الوعي البيئي بصوره المختلفة تم تشكيل لجنة لإعداد عدد من البرامج التدريبية والتوعوية برئاسة الدكتور محمد السعيد قطب رئيس فرع الاتحاد بمحافظة الغربية والمشرف على شئون التدريب.





وأضاف أن الاتحاد يهتم بالمشاركة الفعالة في المناسبات الدولية والعالمية ومواكبة تلك الفاعليات؛ ومنها الإعداد حاليا لعقد ندوة ثقافية واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خلال الشهر الجاري بالتعاون مع عدد من المنظمات والجامعات والسفارات المهتمين بذات الشأن، ويشرف على إعدادها الدكتور وليد شتا مسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد.





من جهة أخرى، أكد الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة أنه تم الاتفاق مع إندونيسيا على التعاون العلمي والثقافي بينهما في مجالات أبحاث التنمية المستدامة وتبادل العلوم الجامعات بجمهورية إندونيسيا والجامعات العربية وذلك خلال الاحتفالية الدولية للغة الأم التي أقيمت بالتعاون مع الاتحاد تحت عنوان "التنوع اللغوي والثقافي هما سبل التواصل بين الشعوب: مصر وإندونيسيا نموذجا" بمقر المركز الثقافي الإندونيسي بالقاهرة.





ودعا الدكتور أشرف، السفير حلمي فوزي سفير جمهورية إندونيسيا، والدكتور عثمان شهاب الملحق الثقافي والتربوي لسفارة إندونيسيا بالقاهرة، للموافقة على تكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد وبين المركز الثقافي والسفارة الإندونيسية للتعاون في نقل رؤى وأهداف هذه المجالس المتخصصة لضم الخبراء من جمهورية إندونيسيا في المجالات المشار إليها وضم الجامعات بإندونيسيا والجهات البحثية بها للتعاون في هذه المجالس المتخصصة نظرا لما تتمتع به منظومة التعليم في إندونيسيا من مكانة تعليمية متميزة بين دول العالم المختلفة.





وأكد أن الاتحاد تمكن على مدار عشرة أعوام من الجهد المستمر من إنشاء مجلسين من المجالس المتخصصة كأجهزة معاونة للاتحاد في سبيل تحقيق أهداف وإستراتيجيات الاتحاد ويأتي على رأسها الارتقاء بالشعوب والإهتمام بالتنمية المستدامة في كل صورها.



