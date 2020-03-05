تبدأ السبت وتستمر 3 أسابيع.. 75 من قادة المستقبل يبدأون تدريبات للارتقاء بمستوى العاملين المتميزين في المحليات.. شعراوي: جلسات محاكاة متعلقة بالأزمات المحتملة وكيفية مواجهتها

وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي:

زيادة جلسات تبادل الأفكار حول سبل تطوير عمل المتدربين وزيادة مساحات التواصل بينهم لتبادل الخبرات

الوزير يوجه بزيادة الوقت المخصص لورش العمل وجلسات المحاكاة المتعلقة بالمحليات والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها

التركيز على جميع القوانين المتعلقات بعمل المحليات في التخطيط الإستراتيجي ومهارات الاتصال وإدارة الأزمات والتفاوض









تنظم وزارة التنمية المحلية، الجزء الثانى من الدورة التدريبية السنوية "قادة المستقبل"، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل ولمدة 3 أسابيع، لـ 75 من المتدربين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الجزء الأول من الدورة التى نفذها مركز التنمية المحلية بسقارة اعتبارًا من 25 يناير ولمدة 3 أسابيع.





يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالارتقاء بمستوى العاملين المتميزين فى المحليات وتعزيز قدراتهم وإعداد صف ثانٍ مؤهل لتولي مناصب قيادية.





ووجه " شعراوي" بضرورة زيادة الوقت المخصص لورش العمل وجلسات المحاكاة الخاصة بجميع الموضوعات المتعلقة بالمحليات والأزمات التى يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات حتى يستطيع المتدربون التعامل بكفاءة فى حل أي مشكلات.





وشملت توجيهات الوزير، زيادة جلسات تبادل الأفكار حول سبل تطوير عمل المتدربين ونشر المعرفة مع زملائهم فى العمل وزيادة مساحات التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات وتأهيل مبادئ التعليم الذاتي وإدارة المعرفة.





وقال اللواء محمود شعراوى إن الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل سيركز أيضا على جميع القوانين المتعلقات بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين فى التخطيط الإستراتيجي ومهارات الاتصال والتفكير الإبداعى وإدارة الأزمات والتفاوض.





وأكد اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين فى هذه الدورة وتكريم الأوائل لها بالسفر إلى بعثات خارجية للحصول على دورات تدريبية متقدمة لرفع وعيهم وإطلاعهم على ثقافات وخبرات عالمية فى مجال الإدارة المحلية ولتحفيزهم على الاستمرار فى التفوق وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة.





جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة، إضافة إلى بعض المتميزين الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT، وذلك عن طريق اختبار سلوكى وحاسب آلى ومقابلة شخصية ومعايير محددة، كما تم وضع قواعد عامة للترشيح للالتحاق بدورة قادة المستقبل.





وتتضمن القواعد أن يكون المتدرب حاصلًا على مؤهل عالٍ ويتمتع بشخصية قيادية قوية، وألا تزيد السن على 45 عامًا، وأن يجتاز الاختبار الذى عقده مركز التنمية المحلية بسقارة فى شهر أغسطس 2019 للقبول بالدورة، وألا يشغل موقعًا قياديًا فى الوقت الحالى سواء رئيس حى أو مدينة.