اشتباكات عنيفة بين نواب تركيا.. برلمان أنقرة حلبة ثيران يديرها أردوغان ..فيديو

نشر أمجد طه، الرئيس الإقليمي لـ المركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، مقطع فيديو يرصد لحظة اشتباكات عدد من البرلمانيين في أنقرة عبر حسابه الشخصي على "تويتر".





وظهر في الفيديو اشتباكات عنيفة بين النواب وبعضهم البعض، والصعود فوق الطاولات.





وعلق أمجد طه قائلا: "إذا كان سيدُ النظام بالقتلِ مغرمًا... فشيمة أهل البرلمان كلهم الضربُ، واضح أن تركيا تفسر الديمقراطية؛ حرية الإهانة والقتل والضرب، ولهذا لا غريب أن يصبح في أنقرة البرلمان مجرد حلبة ثيران يديرها أردوغان".





وأضاف : "ومن نقل المعركة إلى ليبيا وسوريا سيجدها على أبواب أنقرة اسطنبول".





إذا كان سيدُ النظام بالقتلِ مغرمًا... فشيمة أهل البرلمان كلهم الضربُ.



واضح ان تركيا تفسر الديمقراطية؛ حرية الإهانة والقتل والضرب و لهذا لا غريب أن يصبح في أنقرة البرلمان مجرد حلبة ثيران يديرها أردوغان.



ومن نقل المعركة إلى ليبيا وسوريا سيجدها على أبواب أنقرة اسطنبول.#امجد_طه pic.twitter.com/fPNnkNZDp5 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) March 4, 2020



