رانيا يحيى: العنف ضد المرأة من أصعب التحديات التي نواجهها.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن برنامج "معا لخدمة الوطن" قائم على واعظات الأوقاف ورهبان الكنائس، خاصةً أن إيصال الرسائل للمواطنين عن طريق رجال الدين له تأثير من نوع خاص.





وأوضحت رانيا يحيى، خلال استضافتها ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، أن وفود المجلس في مبادرة طرق الأبواب لرفع وعي السيدات، تستمع لمشكلات المرأة المصرية.

ولفتت إلى أن قضية العنف ضد المرأة من أهم وأصعب التحديات، ما يتطلب إعادة تغيير الثقافة تجاه المرأة المصرية بما يتوافق مع رؤية الدولة.





وأوضحت رانيا يحيى، أن المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة هذا العالم في دورته 35 يشهد تمثيلا من 75 دولة و700 من رائدات الأعمال المصرية.