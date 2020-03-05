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صاحب ذهبية العالم فى الخماسى الحديث يكشف أسرار اللعبة.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 10:29 ص
صاحب ذهبية كأس العالم
صاحب ذهبية كأس العالم للخماسى الحديث
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ريهام فيكتور

قال إسلام حامد صاحب ذهبية كأس العالم للخماسى الحديث إن الأسبوع الماضى مصر كانت تشارك فى أول بطولة مؤهلة لكأس العالم ، لافتا إلى أنه يمارس السباحة والجري والرماية وسلاح المبارزة إلى جانب رياضة الفروسية.

وأضاف إسلام حامد  خلال حوارة ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " DMC " أن الرياضة تحتاج إلى احترافية وخبرة وتفرغ كامل لها ، مشيرا إلى أن التمرينات الرياضية تستغرق حوالى 8 ساعات يوميًا .

وأشار صاحب ذهبية كأس العالم للخماسى الحديث الى ان الـ8 ساعات مقسمة 4 ساعات في النهار و 4 آخرين فى فترة الليل ، مضيفًا أن مصر استعدت للبطولة منذ شهر 10 الماضي ، مؤكدا ان مصر شاركت فى اكثر من بطولة عالمية كنوع من الاحتكاك بتلك البطولات و للاستعداد لهذا العام .

وتابع صاحب ذهبية كأس العالم للخماسى الحديث أن فرنسا وإنجلترا وألمانيا وكوريا من أقوى الدول التى تمارس رياضة الخماسي الحديث ، منوها إلى أن مشواره الرياضى بدأ منذ عام 2008 . 

وأكد أنه متفرغ لحياته الرياضية تلك الفترة ، موضحًا أنه خريج كلية هندسة بجامعة عين شمس إلا أنه يؤجل العمل فى مهنة الهندسة حتى يتمكن من كسب بطولات وميداليات أكثر لأن شغفة يتحقق فى الرياضة .

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