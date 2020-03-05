صاحب ذهبية العالم فى الخماسى الحديث يكشف أسرار اللعبة.. فيديو

قال إسلام حامد صاحب ذهبية كأس العالم للخماسى الحديث إن الأسبوع الماضى مصر كانت تشارك فى أول بطولة مؤهلة لكأس العالم ، لافتا إلى أنه يمارس السباحة والجري والرماية وسلاح المبارزة إلى جانب رياضة الفروسية.

وأضاف إسلام حامد خلال حوارة ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " DMC " أن الرياضة تحتاج إلى احترافية وخبرة وتفرغ كامل لها ، مشيرا إلى أن التمرينات الرياضية تستغرق حوالى 8 ساعات يوميًا .

وأشار صاحب ذهبية كأس العالم للخماسى الحديث الى ان الـ8 ساعات مقسمة 4 ساعات في النهار و 4 آخرين فى فترة الليل ، مضيفًا أن مصر استعدت للبطولة منذ شهر 10 الماضي ، مؤكدا ان مصر شاركت فى اكثر من بطولة عالمية كنوع من الاحتكاك بتلك البطولات و للاستعداد لهذا العام .

وتابع صاحب ذهبية كأس العالم للخماسى الحديث أن فرنسا وإنجلترا وألمانيا وكوريا من أقوى الدول التى تمارس رياضة الخماسي الحديث ، منوها إلى أن مشواره الرياضى بدأ منذ عام 2008 .