ندوة عن الأدب الروسى للأطفال بقصر ثقافة مصر الجديدة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفذ بيت ثقافة المرج بقصر ثقافة الأسمرات يوما فنيا ثقافيا، تضمن ورشة حكى بعنوان "علي بابا والأربعون لصًا" تأليف ماري ستيسورات، تدور أحداث القصة حول حطاب عربى بسيط يدعى على بابا، يسمع بالصدفة كلمة السر التى تفتح باب المغارة التى يخبئ بها اللصوص كنوزهم، بالإضافة إلى إقامة ورشة حكى بالأرجوز عن حواس الإنسان الخمسة (البصر، السمع، التذوق، الإحساس، الشم)، ومسابقة فى ألعاب الذكاء (لعبة البازل_ تكوين الأشكال المختلفة) واُختتم اليوم بمسابقة فى المعلومات العامة والثقافية، كما أقام القصر مسابقة الطفل المبدع لاكتشاف المواهب وتنمية قدراته الابداعية، بالإضافة إلى التدريب على الأغانى بجانب ورشة تمثيل للفنان محمد فؤاد بحضور مدير عام الفرع.





عقد نادى أدب المرج اللقاء الأسبوعي بمركز شباب الأندلس، تضمن عرض لنماذج شعرية للأعضاء، بالإضافة إلى الإحتفاء بالصحفي (أبو طالب)، الذي عشق فن الإخراج الصحفى، وله العديد من تصاميم الأغلفة التي تؤكد على إبداعه فى هذا المجال، أدار الندوة الشاعر محمد فوزى، إضافة إلى عرض للمواهب الإبداعية فى إلقاء الشعر والقصة القصيرة، كما عقد بيت ثقافة المرج بمدرسة الشعراوى، محاضرة بعنوان "عمل المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم" ألقاها الشيخ محمد سيد عبد الستار الواعظ من الأزهر الشريف، الذي أكد على موقف الإسلام من عمل المرأة، اعترافه به منذ أول ظهوره، حيث كان عمل النساء في العهد النبوى شائعًا ومعروفًا، ولكنه كان منضبطًا بضوابط تعاليم، أعقبها تساؤلات للطلبة أجاب الشيخ على جميعها باستفاضة.





نفذت مكتبة دار الحرب الإلكترونية ورشة فنية لحيوانات مجسمة باستخدام ورق الكارتون بمشاركة طلاب مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية لغات، كما أقام بيت ثقافة نادي الشمس معرض كتب متنوعة.





نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة مصر الجديدة ندوه بمدرسة العروبة الابتدائية المشتركة ألقتها د. دينا محمد عبده أستاذ الأدب الروسي بكلية الالسن، حيث روت قصص للأطفال من تراث الأدب الروسي، تدعم قيم الوفاء والإخلاص والصدق والأمانة، بينما نظمت المكتبة العامة معرض كتب لمؤلفات فضيلة الشيخ د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق في ذكرى وفاته.





أقام بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة معرض رسوم أطفال بمناسبة عيد الربيع، ونفذ بيت ثقافة المقاولون العرب ورشة بطاقات معايدة بمناسبة عيد الأم، ومجلة حائط عن اليوم العالمي للمرأة، بالإضافة إلى معرض كتب متنوعة للأطفال والكبار.