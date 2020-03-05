بعد خماسية ليون.. توخيل يشيد بـ مبابي ونيمار

أشاد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بنجمي الفريق كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، ودورهما في الفوز الكبير على أولمبيك ليون 5-1 مساء الأربعاء في الدور قبل النهائي لكأس فرنسا.





وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية "كانت مباراة صعبة في مستوى مواجهات دوري أبطال أوروبا، قدمنا أداء قويا وجادا، لقد افتقدنا الإيقاع السريع نسبيا، ولكن تفوقنا في الاحتكاكات المباشرة، وحققنا فوزا رائعا ومستحقا".





وأضاف المدرب الألماني "تسجيل 5 أهداف في ملعب ليون أمر مذهل، يمنحنا ثقة كبيرة، نيمار وكيليان مبابي كانا أقوياء للغاية سويا، وطالما كانا في المستوى، فلن نعاني من مشكلة".





وتابع "نيمار كان قويا للغاية، ويتسم بالخطورة دائما، فهو مفتاح النتائج المذهلة، لذا يجب أن يتواجد باستمرار، فهو بحاجة للياقة المباريات، عندما يشارك بانتظام يمكنه صناعة الفارق".





وانتقل المدير الفني لسان جيرمان للحديث عن كيليان مبابي الذي سجل هاتريك، مضيفا "بعد مواجهة بوروسيا دورتموند، أظهر كيليان رد فعل هائلا، خصوصا في مواجهة ديجون، لقد استغل سرعته بذكاء، ووصل للياقة جيدة للغاية".



