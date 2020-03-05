AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم القاهرة: فحص طبى مجانى لصحة السيدات العاملات والمنطقة المحيطة

الخميس 05/مارس/2020 - 10:36 ص
اعضاء الحملة
اعضاء الحملة
Advertisements
ياسمين بدوي

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لدعم صحة المرأة بديوان عام المديرية.

 


وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه سيتم الكشف على جميع العاملين من السيدات بالمديرية مجانا، بالإضافة للكشف على سيدات  المنطقة المحيطة بالمديرية.



وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية تخدم الجمهور والمجتمع الخارجي، حرصا منها على صحة المرأة المصرية وخدمة المجتمع الخارجي المحيط.



وأضاف مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإشراف وزارة الصحة.



وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يتم الكشف اليومي على الحالات عن طريق البطاقة الشخصية.



جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بمحافظات الجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة والكشف عن الأمراض غير السارية "السكر- ضغط الدم - الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، بالإضافة إلى التوعية والفحص الذاتى للثدى.



وللاستفسار عن كل ما يخص صحة المرأة، برجاء الاتصال بالخط الساخن 15335 ولمزيد من المعلومات والتواصل 

www.100millionseha.eg


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: الانتهاء من فحص 4 ملايين امرأة منذ انطلاق مبادرة صحة المرأة

فحص 4 ملايين و١٢٠ ألف سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة

100 مليون صحة.. فحص 4 ملايين و١٢٠ ألفا و٢٦٤ امرأة مصرية.. القاهرة هي الأعلى ترددا بمحافظات المرحلة الثانية

وزيرة الصحة: فحص 4.7 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

مسيرة دعائية للإعلان عن مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي في الشرقية

تعرف على عناوين مراكز تنفيذ مبادرة صحة المرأة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

أصلي ولكن أفكر كثيرا أثناء الصلاة فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يقدم حلولا

شائعات.. حقيقة تصفية شركة المقاولات المصرية.. فيديو

هزار سخيف.. يوتيوبر شهير تسبب في أزمة بالصرف الصحي.. صور

عادات خاطئة يجب التوقف عنها عند استخدام الكهرباء.. تعرف عليها

صور جديدة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

الصين تعلن رقما جديدا لضحايا كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الإعلان عن مرسيدس E-Class 2021 الجديدة كليا.. صور

الكورنتينة.. أقدم حجر صحى في مصر .. تعرف عليها

بفستان أنيق .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى دبي