تعليم القاهرة: فحص طبى مجانى لصحة السيدات العاملات والمنطقة المحيطة

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لدعم صحة المرأة بديوان عام المديرية.







وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه سيتم الكشف على جميع العاملين من السيدات بالمديرية مجانا، بالإضافة للكشف على سيدات المنطقة المحيطة بالمديرية.









وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية تخدم الجمهور والمجتمع الخارجي، حرصا منها على صحة المرأة المصرية وخدمة المجتمع الخارجي المحيط.









وأضاف مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإشراف وزارة الصحة.











وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يتم الكشف اليومي على الحالات عن طريق البطاقة الشخصية.









جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بمحافظات الجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة والكشف عن الأمراض غير السارية "السكر- ضغط الدم - الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، بالإضافة إلى التوعية والفحص الذاتى للثدى.









وللاستفسار عن كل ما يخص صحة المرأة، برجاء الاتصال بالخط الساخن 15335 ولمزيد من المعلومات والتواصل

www.100millionseha.eg



