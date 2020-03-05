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أخبار العالم

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نضغط على الأوروبيين لحل أزمة إدلب.. وواشنطن قلقه

الخميس 05/مارس/2020 - 10:44 ص
الأزمة في إدلب
الأزمة في إدلب
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دعاء أبوهشيمة
قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، إن واشنطن تضغط على الأوروبيين للمساهمة في التوصل إلى اتفاق بشأن سوريا، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

ولفت "جيفري" إلى أن شراء تركيا منظومة صواريخ إس 400 من روسيا يثير قلقا جديا لواشنطن.

وفي وقت سابق، أشارت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى أهمية تسليم المساعدات الإنسانية في هذا الوضع للنازحين السوريين، مؤكدة على ضرورة العمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت أن بلادها خصصت 180 مليون دولار كمساعدات إضافية للسوريين، داعية الدول الأخرى لزيادة مساعداتها.

ومن المقرر أن يصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى موسكو؛ للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وسيجريان محادثات حول الأوضاع المتوترة في منطقة إدلب السورية.
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