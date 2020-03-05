باريك جولد: مستقبل واعد لأنشطة التعدين فى مصر

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع روب كارسينوف نائب رئيس شركة باريك جولد للبحث والاستغلال والتي تعد الأولى عالميًا في إنتاج الذهب ومقيدة في كبرى بورصات العالم، حيث تناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعدين واهمها مزايدة الذهب الجديدة، حيث أبدت شركة باريك اهتمامها بالسوق المصرى في أنشطة التعدين التى يتوقع أن تشهد ازدهارًا خلال الفترة القادمة.

وكان المهندس طارق الملا قد أكد أمام قمة وزراء التعدين أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية وتعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار بما يواكب أفضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالميًا وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية، لافتا إلى أن مصر تطرح منتصف الشهر الحالي مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلومترًامربعًا فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وأن المزايدة الجديدة هي الأولى التي يتم طرحها بعد تعديل القانون واعتماد الأنظمة والإجراءات الجديدة التي تم إقرارها ولفت الملا إلى أن هذه الخطوات تم اتخاذها وفق نهج علمى تم تطبيقه بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص لدراسة أوضاع قطاع التعدين في مصر وتشخيص التحديات والعقبات امام تدفق الاستثمارات ومن ثم الخروج بحلول واقعية لتذليلها والبدء في تطبيق تلك الحلول على أرض الواقع.