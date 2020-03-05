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رياضة

الدور الثاني ينطلق.. انبي في مواجهة طلائع الجيش

الخميس 05/مارس/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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نور عادل
تنطلق اليوم منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة بين فريق إنبي ومنافسه طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة عصرًا باستاد جهاز الرياضة العسكري، وذلك في إطار الأسبوع الثامن عشر بالدوري الممتاز.

ويدخل طلائع الجيش الدور الثاني وهو يسعى إلى تحسين نتائجه وتعديل مساره بعد فترة من التذبذب عاشها في الدور الأول، خاصة وأن ظهوره الأخير في الدوري كان بالخسارة من جانب الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

بينما على الجانب الآخر يسعى فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة واستمرار حصد النقاط وزحفه نحو المنطقة الدافئة في جدول الدوري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 لقاء فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر 8 مواجهات، بينما يحتل يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات.
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