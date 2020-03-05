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محافظات

بعد عقم 16 عاما.. سيدة تضع 4 توائم في أسيوط

الخميس 05/مارس/2020 - 11:34 ص
سيدة تضع 4 توائم
سيدة تضع 4 توائم في أسيوط
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إيهاب عمر

وضعت سيدة 4 توائم في عملية ولادة قيصرية، اليوم الأربعاء، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.


من جانبه قال القائم علي إجراء الجراحة لعملية الولادة القيصرية، الدكتور مصطفى أحمد، أخصائي النساء والتوليد بأسيوط، أن السيدة تبلغ من العمر 35 سنة، وتقيم بمركز ديروط، وكانت في حالة وضع الشهر الثامن من الحمل، وظهرت عليها أعراض الولادة، و تم إجراء جراحة قيصرية لها.

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وأشار الدكتور مصطفى، إلى أن الحمل الأول للسيدة بعد عقم استمر لمدة 16 سنة، وتم عمل علاج بالحقن المجهري، مشيرا إلى أن حالة الولادة ولدين وبنتين وتم وضعهم في حضانة، مشيرًا إلى أن التوائم الاربعة حجمهم يتراوح من كيلو و500 جرام إلى 2 كيلو جرام ونصف.


لافتًا إلى أن فريق العمل الذي شارك في إجراء جراحة الولادة ضم الدكتورة نجلاء كيلاني أخصائي التخدير.

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