عطاء من رحم الإبداع.. مارينا عازر: جروب للخير يحقق أكبر منفعة للناس.. شاهد

مارينا عازر هى فنانة تشكيلية لها العديد من الإنجازات في هذا الفن، قررت أن تنشئ جروب للخير على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وفكرته هى تبادل الأغراض بين السيدات من خلال عرضها، والتبرع للمحتاجين منهن.





تسبب هذا التجمع الخيري في مساعدة عرائس على تجهيز أنفسهن وتلبية احتياجاتهن.





في البداية، تقول مارينا إن فكرة الجروب جاءت عندما كان عندها حذاء قديم لا تستخدمه، فقررت التبرع به لأى أحد يحتاجه، وبالفعل قامت بعرضه وإعطائه لمن يستحق، ومن ثم تبلورت الفكرة أكثر في خاطرها.







وذكرت أن معظم سيدات الجروب مصريات ساهمن كثيرًا فى مساعدة بعضهن البعض، وحدثت زيادة عدد أفراد الجروب ليصل إلى 20000 عضو تقريبًا.





وأضافت أنها تريد أن تستمر في زيادة هذا العدد لتحقيق أكبر منفعة للناس من خلاله.







وأوضحت مارينا أن من ساعدها في إنشاء هذا الجروب هو زوجها، وهو يعتبر الداعم الأكبر لها طيلة الوقت ليس فقط فى هذا العمل الخيري، فهو يعتبر مثالا يحتذى به فى المساندة والدعم.







وأكدت أنها تتابع دورها كأم وربة منزل، وأيضًا ستستمر فى ممارسة الفن التشكيلي ومتابعة الجروب بهدف أن يصل لأكبر عدد ممكن.