وزير الأوقاف يوجه بتحديث بيانات الحاصلين على الدكتوراه وحملة الماجستير

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أن الوزارة بصدد مراجعة بيانات جميع العاملين بها وأنه تم التنبيه على كافة المديريات التابعة بموافاة الديوان العام بكافة ما يتعلق بالعاملين لديها في غضون شهر من الآن.





وأضاف جمعة في بيان له صباح اليوم أنه أصدر تعليماته إلى جميع مديريات الأوقاف بأن تبدأ عملية المراجعة والتحديث ببيانات جميع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في موعد أقصاه شهر من الآن وفق الاستمارة التي أعدتها الوزارة لذلك، مذيلة بإقرار بصحة جميع البيانات المدونة.





وأوضح الوزير، إنه من خلال التحديث ستكون لدى الوزارة قاعدة بيانات علمية ووظيفية على درجة من الدقة العالية، ومن ثم يمكن الاستفادة من البحوث المتميزة في إصدارات الوزارة العلمية ومن الخبرات المتميزة في المراكز البحثية بالوزارة لمن يرغب في ذلك.





وأشار إلى أنه في حالة عدم تحديث البيان خلال شهر يتم وقف أي مزايا مالية تترتب على الشهادة، على أن تقوم كل مديرية بموافاة رئيس القطاع الديني بالوزارة باستمارات تحديث البيانات، وأسماء من يتخلف عن تحديث بياناته خلال تلك الفترة، مع الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من البيانات المحدثة بالمديرية، ويكلف كل من مدير المديرية ومدير الدعوة بكل مديرية بذلك.





وأضاف أن الاستمارة سوف تتضمن البيانات التالية: استمارة تحديث بيانات، الاسم، الوظيفة، تاريخ التعيين، تاريخ الحصول على الدرجة العلمية الأعلى ، الكلية ، الجامعة ، التخصص ، موضوع الرسالة ، اسم المشرف ، أسماء المناقشين ، تاريخ الحصول عليها ، التقدير، كما تتضمن الاستمارة إقرارا بأن جميع البيانات المدونة أعلاه صحيحة وتحت مسئوليته كاتبها على أن يقوم بالتوقيع بالاسم ثلاثيا على الأقل وأن يحرر تاريخ كتابة الاستمارة .











