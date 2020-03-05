بوتين وأردوغان يبحثان حل أزمة إدلب .. واتصال غامض بين رئيس تركيا وماكرون

يصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى موسكو للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وسيجري الرئيسان محادثات حول الأوضاع المتوترة في منطقة إدلب السورية.





وأعلن الكرملين أن الرئيسين سيبحثان اليوم في موسكو إجراءات تسوية الأزمة في محافظة إدلب بسوريا.





من جهتها قالت الرئاسة التركية، في وقت سابق، إن أردوغان سيبحث في روسيا تحقيق وقف عاجل لإطلاق النار في إدلب في إطار اتفاق سوتشي، مضيفة أن زيارته لموسكو ستتيح أيضا بحث الخطوات المقبلة في إدلب بالتفصيل.





وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل زيارته العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس، أبرز ملفات التوتر الإقليمي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وأكدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، أن أردوغان أجرى أمس الأربعاء مكالمة هاتفية مع ماكرون تناولت تطورات الأحداث في إدلب السورية وقضية اللاجئين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الاتصال.





وقد فجرت حادثة مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب الشهر الماضي، الأوضاع في الشمال السوري، وبدأت أنقرة على إثرها عملية عسكرية في الريف السوري، وأطلق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اسم "درع الربيع" على العملية العسكرية التي تشنها بلاده في إدلب.



