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محافظات

باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو

الخميس 05/مارس/2020 - 11:45 ص
كوبري بولين
كوبري بولين
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جمالات الدمنهوري

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال زيارته صباح اليوم الخميس، لمركز ومدينة كوم حمادة، الأعمال الجارية بكوبري بولين، الذي سيعمل على تحسين الأداء المروري لكوبري طريق بولين وكوبرى الطيرية لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة، حيث جرى الانتهاء من 60 % من الأعمال بالمرحلة الأولى و13 % من المرحلة الثانية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى 4/5/2021م .

وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع في إنشاء كوبري كوم حمادة العلوى أعلى الرياح البحيرى وإنشاء طريق سطحى موازٍ للرياح البحيرة بالبر الغربى بطول 540 م وطول الكوبري 740 متر وعرضه 9م بتكلفة إجمالية للمشروع 90 مليون جنيه.

وأوضح أنه سيربط كوبري كفر بولين الجديد طرق كوم حمادة شرق الرياح البحيرى مع مدينة كوم حمادة غرب الرياح البحيري وسيكون بديل هام لكوبرى التوفيقية، كما سيكون ربط عرضى لمحور الطيرية – التوفيقية لربط طريق شرق الرياح مع الطريق غرب الرياح في المسافة الممتدة بطول 11 كم والتى تعانى من عدم وجود أي ربط عرض حالي، مما يرفع العبء عن قاطني القرى.


شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال ومتابعة أعمال التنفيذ أولًا بأول والوقوف على المعوقات التي تعترض الأعمال وتذليلها.

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باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
باستثمارات 90 مليون جنيه.. إنهاء أعمال كوبري بولين في البحيرة خلال مايو
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