لهروبهم من العمل.. إحالة 26 موظفا للتحقيق بمركزي الدلنجات وكفر الدوار

أكد اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة- على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.





وشدد على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية والخدمية بجميع مدن ومراكز المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير.





وأسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها وحدات الرقابة والمتابعة بمراكز (الدلنجات - كفر الدوار) عن إحالة 26 من العاملين، وذلك من خلال المرور، على عدد من المنشآت الصحية منها إحالة 23 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية أبو صمادة بالدلنجات للتحقيق للغياب دون سند قانوني وترك العمل أثناء المواعيد الرسمية، كما تم إحالة 3 موظفين بالوحدة الصحية بكفر الدوار للتحقيق لغيابهم دون إذن مسبق، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المقصرين.



