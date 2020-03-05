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محافظات

ضبط 1.8 طن ألبان فاسدة في بني سويف

الخميس 05/مارس/2020 - 11:47 ص
ألبان فاسدة
ألبان فاسدة
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محمد عبد الحليم
شًدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.

يأتى ذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية. 

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جاء ذلك خلال استعراضه تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية،والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.

ووجهت اللجنة بحملة تفتيشية مفاجئة بمدينة بني سويف، تمكنت خلالها من تحرير 25 محضراَ، والتي شملت:9 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و9 محاضر لذبح لحوم خارج المجازر، و3 محاضر لحيازة ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و3 محاضر بيع مواد بترولية بأزيد من السعر وتوقف عن ممارسة النشاط، ومحضر واحد لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلاَ عن ضبط 155 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجزر، و1800 كجم من الألبان منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. 
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