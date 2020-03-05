مدبولى: ترميم الآثار المصرية يعادل تدشين المشروعات القومية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، إن الدولة المصرية أنفقت مئات الملايين من مواردها الخاصة لإحياء التراث الحضارى المصرى الذى يعود لآلاف السنين.





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بإفتتاح هرم زوسر بعد ترميمه، أن هناك تركيزا شديد امن الدولة المصرية على الانتهاء من كافة مشروعات ترميم الآثار المصرية.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى ، إلى أن ما يتم حاليأ فى مجال الثقافة والتراث والحفاظ على الآثار يعادل المشروعات القومية التى تدشنها الحكومة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى ، بأن الدولة المصرية تأخذ على عاتقها مهمة الحفاظ على التراث التاريخى وإحيائه.