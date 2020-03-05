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مدبولى: ترميم الآثار المصرية يعادل تدشين المشروعات القومية.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 11:33 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، إن الدولة المصرية أنفقت مئات الملايين من مواردها الخاصة لإحياء التراث الحضارى المصرى الذى يعود لآلاف السنين. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بإفتتاح هرم زوسر بعد ترميمه، أن هناك تركيزا شديد امن الدولة المصرية  على الانتهاء من كافة مشروعات ترميم الآثار المصرية.

وأشار  الدكتور مصطفى مدبولى ، إلى أن ما يتم حاليأ فى مجال الثقافة والتراث والحفاظ على الآثار يعادل المشروعات القومية التى تدشنها الحكومة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى ، بأن الدولة المصرية تأخذ على عاتقها مهمة الحفاظ على  التراث التاريخى وإحيائه.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  قد افتتح اليوم الخميس، هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به.
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