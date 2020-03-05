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برلمان

يحد من المخالفات.. برلمانى: تعديلات قانون البناء سيدعم قطاع الثروة العقارية

الخميس 05/مارس/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوى
أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، أن التطبيق الحقيقى وبكل حسم وقوة لتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيقضي نهائيا على ظواهر البناء العشوائي الذي طال الثروة العقارية على مدى نصف قرن.

وقال "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم ان التعديلات تضمنت تيسيرات مهمة وغير مسبوقة فى تاريخ الإسكان خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء سواء من خلال المدة الزمنية وآليات استخراج الرخصة وتطبيق  فكرة الشباك الواحد ولأول مرة داخل قطاع البناء والتشييد والثروة العقارية وهذا يأتى تمشيا مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات من خلال تفعيل فكرة الشباك الواحد، مشيدا بما جاء فى التعديلات من تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتى كانت تواجه صعوبات كبيرة فى تنفيذها وبهذه الخطوة ستكون هناك سهولة فى إنشاء عدد من المشروعات القومية ذات النفع العام خاصة فى القرى والمناطق المحرومة من الخدمات. 

وطالب النائب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مساندة جميع الجهات بصفة عامة ووزارة الإسكان والمرافق بصفة خاصة بقيادة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بوضع خطة تضمن التنفيذ والتطبيق الحقيقى لهذا التشريع على أرض الواقع، مشيدا برؤيته حول فلسفة وأهداف هذا التشريع المهم الذى ستكون له آثاره الإيجابية على قطاع الثروة العقارية، والذى يعد واحدا من أهم القطاعات بالدولة.
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