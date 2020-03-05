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محافظ الدقهلية: إنشاء مدافن صحية لاستيعاب كميات القمامة اليومية.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 11:53 ص
مدافن صحية
مدافن صحية
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آيات أحمد
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم وضع السياسات العامة لخطة عمل المحافظات والتوجهات التي نسير عليها كدولة وحكومة ومحافظين، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المحافظين ونوابهم عقب حلف اليمين، مشيرًا إلى أن أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف إرضاء المواطنين والموظفين وتحسين البيئة وبناء الإنسان المصري وتعظيم الموارد على مستوى المحافظات كلها وعلى مستوى الدولة.

وأضاف محافظ الدقهلية، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الخميس، أنه تم العمل على عدة ملفات على مدى الـ3 أشهر الماضية، منها ملف رضاء المواطن، وتطوير الميادين، ورفع مستوى الخدمات، وتحسين البيئة، موضحًا أنه تم العمل على إنشاء مركز تكنولوجي بفكرة الشباك الواحد الذي يقدم كل الخدمات للمواطنين في المديريات المختلفة.

وتابع أنه تم العمل على ملف تطوير الميادين، وملف تحسين البيئة من خلال العمل على إنشاء مدافن صحية لاستيعاب كميات التراكمات اليومية، حيث إن هناك 2500 طن من القمامة يوميا، موضحا أنهم يعملون على إنشاء 6 مصانع كل مصنع يخدم مجموعة مراكز.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت 72 مليار جنيه منذ 2014، وحتى الآن على المشروعات التنموية بالمحافظة في القطاعات المختلفة".
وأوضح محافظ الدقهلية:" أن المحافظة تعتبر صناعية زراعية، حيث يوجد بالمحافظة 28 ألف صوبة زراعية، فضلا عن وجود مناطق صناعية واستثمارية واعدة.

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