شريف عيسى: الأهلي من أهرام الرياضة.. وخير سفير للكرة المصرية

أكد سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، شريف عيسى، أن الترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ منذ الإعلان عن مواجهة صن داونز في قرعة دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الاتصالات لم تنقطع طوال الفترة الماضية بين الأهلي والسفارة المصرية في جنوب إفريقيا لتوفير وتلبية جميع احتياجات الفريق قبل وبعد وصوله.





وقال السفير المصري، إن الترتيب لوجود بعثة الأهلي تم على أعلى مستوى، كما أن وجود الكابتن محمود الخطيب، رئيسا للبعثة في جنوب إفريقيا، أضفى المزيد من حالة التركيز الشديد على الجميع.





وأعرب عيسى، عن سعادته البالغة بتلبية محمود الخطيب للدعوة التي وجهها له أمس وحضوره لمقر إقامته في بريتوريا، مشيرا إلى أن حضوره أضفى حالة من السعادة على جميع الحاضرين الذين أصروا على الحضور والتواجد.





وقال السفير المصري: «الخطيب قامة وقيمة كبيرة، ومنذ وصوله إلى جنوب إفريقيا يتابع جميع التفاصيل المتعلقة بالبعثة».





وشدد شريف عيسى، على أنه متحيز لشخصية النادي الأهلي، الذي يعد خير سفير للرياضة المصرية من خلال بطولاته وإنجازاته على الصعيد القاري على وجه التحديد.





وواصل حديثه قائلا: «الأهلي هرم من أهرام الرياضة في مصر، وأنا متحيز لشخصية النادي الأهلي الأكثر حصولا على البطولات، ونأمل أن يعود الفريق إلى القاهرة ببطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي ببطولة إفريقيا».



