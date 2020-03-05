AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نانسي عجرم تكشف تفاصيل أعمالها القادمة

الخميس 05/مارس/2020 - 12:11 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
Advertisements
آيه عاطف
عبّرت الفنانة نانسي عجرم عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلبي يا قلبي"، والتي لاقت إعجاب الجمهور، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة على "اليوتيوب".

وقالت نانسي عجرم أثناء لقائها مع برنامج "إم بي سي تريندج": "بقرا التعليقات ووصلني ان الناس حبت الاغنية وحسيتها، لكن ما فيكي ترضي كل الأذواق"، وأضافت: "فيديو كليب الأغنية هادي ورايق، كنت شايفة إن الموضوع لايق عليه يكون بالشكل البسيط ده".

وكشفت نانسي عجرم تفاصيل أعمالها المقبلة، وقالت: "أنا عاملة 4 أغاني مع الموزع أحمد إبراهيم، ولسه بسجل فيهم والمفروض إنهم ينزلوا ورا بعض الفترة الجاية دي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم تتجاوز أحزان أزمة قتيل فيلتها بهذه الطريقة.. تفاصيل

تطورات جديدة تقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

بعد قضية القتل.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة.. تفاصيل مثيرة

أزمة جديدة.. نانسي عجرم متهمة بسرقة شخص آخر

بعد اتهامها بالسرقة.. نانسي عجرم تتجاهل الواقعة بهذه الطريقة

رغم اتهامها بالسرقة.. قلبي يا قلبي لـ نانسي عجرم تحقق 1.5 مليون مشاهدة في يوم واحد

ترشيحاتنا

صور جديدة من حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

موجة أمطار ورياح عنيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. فيديو

حقيقة إصابة امرأة بفيروس كورونا.. «صحة أسوان» ترد

لا تسافروا الآن كورونا يضرب العالم.. الإمارات تطالب سكانها بعدم الخروج منها

رجاء خاص من فرج عامر لـ مسئولي الكرة المصرية

الكورنتينة.. أقدم حجر صحى في مصر .. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من لمور لـ موريتانيا.. حكايات أرض الرجال السمر في شمال أفريقيا

رسميا.. الإعلان عن مرسيدس E-Class 2021 الجديدة كليا.. صور

الكورنتينة.. أقدم حجر صحى في مصر .. تعرف عليها