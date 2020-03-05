نانسي عجرم تكشف تفاصيل أعمالها القادمة

عبّرت الفنانة نانسي عجرم عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلبي يا قلبي"، والتي لاقت إعجاب الجمهور، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة على "اليوتيوب".





وقالت نانسي عجرم أثناء لقائها مع برنامج "إم بي سي تريندج": " بقرا التعليقات ووصلني ان الناس حبت الاغنية وحسيتها، لكن ما فيكي ترضي كل الأذواق"، وأضافت: "فيديو كليب الأغنية هادي ورايق، كنت شايفة إن الموضوع لايق عليه يكون بالشكل البسيط ده".



