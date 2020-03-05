فيديوجراف| مسؤولة بالصحة الأمريكية تقع في خطأ خطير









وأثناء حديثها، قامت المسؤولة الأمريكية بتصرف غريب أثار دهشة الحاضرين، وجعلها تتعرض لموجة شديدة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.





من خلال الفيديوجراف التالي، شاهد التصرف الغريب الذي قامت به سارة كودي مديرة إدارة الصحة بولاية كاليفورنيا.