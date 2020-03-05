فيديوجراف| مسؤولة بالصحة الأمريكية تقع في خطأ خطير

تعرضت الدكتورة سارة كودي، مديرة إدارة الصحة بولاية كاليفورنيا، لموقف صعب، وذلك أثناء حديثها في مؤتمر صحفي بولاية كاليفورنيا، بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا هناك.
سارة كانت تتحدث حول فيروس كورونا وكانت تعطي نصائح للمواطنين حول كيفية الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
وأثناء حديثها، قامت المسؤولة الأمريكية بتصرف غريب أثار دهشة الحاضرين، وجعلها تتعرض لموجة شديدة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
من خلال الفيديوجراف التالي، شاهد التصرف الغريب الذي قامت به سارة كودي مديرة إدارة الصحة بولاية كاليفورنيا.