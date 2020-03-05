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فيديو جراف

فيديوجراف| مسؤولة بالصحة الأمريكية تقع في خطأ خطير

الخميس 05/مارس/2020 - 05:43 م
الدكتورة سارة كودي
الدكتورة سارة كودي
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إسلام عبد الهادي
تعرضت الدكتورة سارة كودي، مديرة إدارة الصحة بولاية كاليفورنيا، لموقف صعب، وذلك أثناء حديثها في مؤتمر صحفي بولاية كاليفورنيا، بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا هناك.

سارة كانت تتحدث حول فيروس كورونا وكانت تعطي نصائح للمواطنين حول كيفية الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأثناء حديثها، قامت المسؤولة الأمريكية بتصرف غريب أثار دهشة الحاضرين، وجعلها تتعرض لموجة شديدة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

من خلال الفيديوجراف التالي، شاهد التصرف الغريب الذي قامت به سارة كودي مديرة إدارة الصحة بولاية كاليفورنيا.
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