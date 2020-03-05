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تعليم

تجارة عين شمس تعلن بدء الاختبارات المؤهلة للالتحاق بمنحة أساسيات العمل المصرفي

الخميس 05/مارس/2020 - 12:11 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قسم التعليم
أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس،عن بدء الاختبارات المؤهلة للالتحاق ببرنامج "أساسيات العمل المصرفي" ضمن المنحة المقدمة من المعهد المصرفي المصري والممولة من البنك المركزي المصري للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بالتعاون مع وحدة التنمية البشرية وريادة الأعمال بالكلية وذلك وفقا للشروط التالية:

التقديم بحد أقصي ١٥ مارس ٢٠٢٠ ولن يسمح بالتسجيل بعد هذا الموعد، يكون التسجيل من خلال الرابط التالي:

كما تتضمن الشروط دفع رسوم الاختبار والتي تبلغ ٣٠٠ جنيه يتم ايداعهم لحساب المعهد المصرفي المصري وفقا للوارد في رابط التسجيل، وفي حالة عدم اجتياز المتدرب أية من هذه الإختبارات يتم تطبيق مواعيد وشروط ونسب الاستردادات المعمول بها من قبل المعهد المصرفي المصري ، كما تتضمن الشروط ان يكون المتقدم من خريجي دفعات ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩ الي جانب ان يكون المتقدم من طلبة الفرقة الرابعة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ كلية التجارة جامعة عين شمس بشعبتيها (عربي/انجليزي)، بالإضافة إلى اجتياز الاجتبارات المؤهلة للالتحاق بالمنحة وهي :
English test, ability test, Hogan test الي جانب المقابلة الشخصية، وأن يكون الطالب حاصلا علي تقدير جيد علي الاقل في الفرقة الثالثة، ان يكون الخريج حاصل علي تقدير عام جيد علي الأقل.

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم، أشار إلى أنه ينبغي على كل طالب تقديم صورة من شهادة التخرج ، بالنسبة لطلبة الفرقة الرابعة احضار اثبات قيد بتقدير جيد، صورة من بطاقة الرقم القومى ، رسوم الالتحاق بالمنحة بعد اجتياز جميع الإختبارات ٣٥٠ جنيها للطالب، ٤٥٠ جنيها للخريج، ويتم الدفع لحساب وحدة التنمية البشرية وريادة الأعمال.

وأوضح الدكتور خالد قدرى أن البرنامج يهدف الي سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل. تطوير المهارات الفنية ومهارات الأعمال التجارية لإعداد الشباب للعمل في القطاع المصرفي، وتكوين شخصية واعية قادرة على التفاعل والتعامل مع الآخرين وتعزيز مبيعات المشاركين، وتوفير الخدمات للزبائن اللازمة لنموهم الوظيفي، مدة البرنامج: 108 ساعات.

من جانبها،نوهت الدكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع إلى أن البرنامج يتضمن الوحدات التقنية: البيئة المصرفية (2 ساعة) تطوير القطاع المصرفي (4 ساعات) أوجول دويل (ساعتان) الحسابات والودائع المصرفية (8 ساعات) العمليات المصرفية للبيع بالتجزئة (8 ساعات) العمليات المالية للتجارة الخارجية (8 ساعات) تشغيل الخزانة وهيكلها (8 ساعات) التحليل الائتماني والمالي (8 ساعات) مقدمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (8 ساعات) وحدات المهارات غير المادية: بناء فرق عمل عالية الأداء (8 ساعات) التواصل بوضوح والتأثير (8 ساعات) الكتابة المهنية وآداب العمل (8 ساعات) مقدمة للتسويق (8 ساعات) فن البيع (8 ساعات).
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