البحث العلمي: نجاح معسكر تدريب المتأهلين للمرحلة النهائية في «مختبر الشهرة»

أعلنت أكاديمية البحث العلمي، الخميس، عن 10 متسابقين متأهلين للمرحلة النهائية في الموسم الـ11 من مسابقة مختبر الشهرة، استمرارًا للنجاح الذي حققه التعاون المثمر بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك وطني، والمجلس الثقافي البريطاني.





وقالت الأكاديمية، إن المتسابقين خضعوا لمعسكر تدريبي ناجح متخصص خلال الشهر الجاري، حيث قام بتدريب المتسابقين هذا العام المدرب العالمي الشهير مالكوم لف، وتم تنظيمه في الغردقة بهدف تعلم أهمية المشاركة الجماهيرية، وتطوير مهارات لا تقدر بثمن في مجال الإعلام والعرض والتقديم، والحصول على فرصة للتواصل مع العلماء المتخصصين في العديد من المجالات العلمية المختلفة، وقد تقدم للمسابقة هذا العام 1400 متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.





وبحسب بيان، مرت المسابقة حتى الآن بأربعة مراحل للتصفيات؛ تمثلت في المرحلة الأولى من التصفيات لتتوافق الأفكار المقدمة مع المعايير الأساسية للمسابقة، وقد انطبقت الشروط علي 518 متسابق وتم تقييم الفيديوهات الخاصة بهم، ثم تبعها التصفية الثانية لفيديوهات المتسابقين المؤهلين من خلال مجموعة مدربة وتم اختيار أفضل 50 فيديو، وصلوا من خلال لجنة تحكيم إلي 23 متسابق في المرحلة النصف نهائية، ليتأهل 10 من المتسابقين للمرحلة النهائية التي ستقام في قصر المانسترلي في منتصف الشهر الجاري.









واشترك بالمسابقة هذا العام العديد من الجامعات الأجنبية والخاصة والحكومية إلى جانب بعض المراكز البحثية مثل معهد بحوث البترول، معهد تيودوربلهارس، مركز التميز فى أبحاث السرطان، معهد الأبحاث الطبية، مركز البحوث الزراعية، المركز الدولى للبحوث الزراعية، واستهدف هذا العام التوسع فى استهداف حملة وطلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين بالإضافة إلى استهداف المسابقة طلاب الكليات العلمية بالجامعات.









وتعد مسابقة مختبر الشهرة أحد اوجه التعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني، حيث قام المجلس الثقافي البريطاني بتنظيم هذه المسابقة لأول مرة في مصر عام 2009 وتعاونت الأكاديمية برعاية الثلاث مواسم الأخيرة الثامن والتاسع والعاشر لمختبر الشهرة، حيث ارتفعت نسبة المتقدمين للموسم الثامن 2017 بمشاركة الأكاديمية بنسبة 47% حيث تقدم للمسابقة 1779.









بينما تقدم للموسم التاسع 2018 عدد 1859 متسابق من جميع المحافظات، كما ارتفع عدد المتسابقين المقبولين في الموسم العاشر 2019 والذين قاموا بتجارب الأداء بمقاطع فيديو وعددهم 350 متسابق من 26 محافظة امتدت من أسوان والوادي الجديد مرورًا بالأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج وحتى شمال سيناء، وقد بلغت نسبة الإناث المشاركات في المسابقة في العام الماضي 49%.