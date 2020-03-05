اشتراه بـ4 آلاف جنيه.. ضبط شخص بحوزته مؤهل مزور في مرور بنها

ضبطت أجهزة مباحث المرور بمحافظة القليوبية شخصا أثناء محاولته استخراج رخصة قيادة بمؤهل مزور بمرور في بنها، حيث تبين أنه اشتراه من أحد الأشخاص بـ 4 آلاف جنيه.









وكانت المعلومات قد وردت للعقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية مفادها قيام "أسامة ا ع" المقيم بأتريب دائرة قسم ثان بنها، بالتقدم بملف ترخيص لاستخراج رخصة مهنية درجة ثالثة بصورة شهادة بيان نجاح، منسوب صدوره لإدارة بنها التعليمية بالقليوبية يشتبه في كونه مزور.



تم إخطار العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية وبالاستعلام من الجهة المنسوب إليه صدور الشهادة أفادت بأن البيانات الواردة بالمؤهل الدراسي مزورة.





وبمواجهته أقر بشرائه المؤهل من أحد الأشخاص ويدعى "السيد ع" المقيم بأتريب دائرة قم ثان بنها نظير 4 آلاف جنيه تحرر عن ذلك المحضر رقم 1501 لسنة 2020م، جنح قسم ثان بنها.