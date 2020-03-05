قبل انتهاء الشتاء.. أخطاء تقومين بها تبطئ معدل حرق الدهون وريجيم مذهل يحول جسمك لماكينة حرق قبل الصيف

أسباب غير متوقعة لانخفاض معدل حرق الدهون

ريجيم التمر والحليب فى أسبوع مذهل لحرق الدهون ..تعرفى كيف

احذرى منها وتجنبيها.. عادات تقومين بها صباحا تبطئ حرق الدهون





الصيف على الأبواب ولا تزالين تعانين من سمنة الشتاء، يمكنك محاربتها والتخلص منها قبل الصيف إليك أخطاء تقومين بها تتسبب فى صعوبة حرق الدهون وطرق سريعة لإنقاص الوزن لكنها غير صحية وقد تكون سببا فى زيادة الوزن إليك أسباب صادمه لأ

نخفاض معدل حرق الدهون وريجيم يحول جسمك لماكينة حرق. إليك أخطاء تقومين بها تتسبب فى صعوبة حرق الدهون وطرق سريعة لإنقاص الوزن لكنها غير صحية وقد تكون سببا فى زيادة الوزن إليك أسباب صادمه لأ









أسباب صادمة للاصابة







وفقا لموقع بولد سكاى الهندى إليك أخطاء تقومين بها تسبب التوقف فجأة عن إنقاص الوزن















إذا كنت تعتقدين أن تجويع نفسك هو أفضل طريقة لفقدان الوزن ، فهذا أمر خاطئ ، لأنك قد تفقدين وزنك ولكنك ستفقدين كتلة العضلات وتنخفض نسبة الأيض في نفس الوقت. سوف يخلو جسمك من كمية كافية من العناصر الغذائية اللازمة لإشباع جوعك وتغذية جسمك بالطاقة.



2. إغفال وجبة الإفطار قبل التمرين



يجب عدم القيام بممارسة الرياضة على معدة فارغة فعند ممارسة الرياضة دون أن تغذي جسمك فمن المرجح أن تحرق كتلة العضلات الزائدة من الدهون في الجسم.



3. ممارسة التمارين لساعات طويلة



التمارين الرياضية تساعد بالتأكيد في إنقاص الوزن ، لكن عندما تمارس التمرينات الرياضية المفرطة ، فأنت أكثر عرضة للجوع وسوف تأكلين أكثر. بهذه الطريقة لن تكونى قادرًة على إنقاص وزنك وستشعرين بالتعب أكثر كما أن الإفراط في ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والصحة العقلية.



4. استهلاك الزبادي المنكهة



الزبادي مليء بالبروبيوتيك الذي يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء. لكن اختيار نوع خاطئ من الزبادي مثل الزبادي المنكه يمكن أن يكون اختيارًا سيئًا لفقدان الوزن. يحتوي الزبادي المنكه على المزيد من السكريات مقارنة باللبن العادي.

5. التركيز فقط على النظام الغذائي



إذا كنت تخططين لفقدان الوزن ، فكل من اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية يسيران جنبًا إلى جنب، والتمرين جزء مهم عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن وتمثل دهون الجسم الزائدة مشكلة خطيرة يمكن أن تؤثر على الصحة العامة للجسم.

حرق أقل للدهون



على الجانب الأخر وفقا لموقع " health line " تعد أبرز أسباب انخفاض معدل حرق الدهون في الجسم وتشمل ما يلي

- انخفاض عدد ساعات النوم، فالشخص البالغ بحاجة إلى النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا حتى تعمل كل العمليات الحيوية بشكل طبيعي ومنها عملية الأيض المسؤولة عن حرق السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم.



- جفاف الجسم بسبب عدم تناول الكمية المناسبة من الماء خلال اليوم، يتسبب في احتفاظ الجسم بالماء وزيادة الوزن، كما يؤثر هذا الجفاف على قدرة الجسم على الحرق.



- تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل، يعد من العادات الخاطئة التي تتسبب زيادة الوزن، حيث ينخفض معدل الحرق مع حلول ساعات الليل.



- قد يعود السبب في انخفاض معدل الحرق في بعض الحالات إلى نقص فيتامين «د» أو نقص الكالسيوم في الجسم.



- حالة الغدة الدرقية تعد من العوامل الخفية التي تؤثر على عملية الحرق هو فإذا كانت تعاني من أي خلل فإن هذا الأمر يؤثر مباشرةً على الوزن.





-انخفاض معدل الكتلة العضلية عن المستويات الطبيعية يتسبب في انخفاض معدل الحرق.





ريجيم ليول جسمك لماكينة حرق





ولكن هل تريدين ريجيم سريعا لحرق الدهون إليك ريجيم التمر والحليب فى اسبوع وخطة الريجيم

يمكنك اتباع حمية التمر واللبن بين 3 و 5 أيام. :الفطور (7-9 صباحًا)

تناول خمس تمرات مع كوب من الحليب أو اللبن أول وجبة خفيفة (12:00):



تناول ثلاث تمرات مع كوب من الحليب أو اللبن. الغداء (3 مساءً):



تناول تمرات مع كوب من الحليب أو اللبن. وجبة خفيفة ثانية (الساعة السادسة ):

تناول ثلاثة تمرات مع 4 اكواب من اللبن العشاء

(الساعة الثامنه ):



تناول 5 تمرات مع كوب من اللبن أو اللبن.



يساعد ريجيم التمر والحليب فى اسبوع لتحويل جسمك لماكينة لحرق الدهون فلا تترددى فى تجربته بعد استشارة طبيبك إذا كنت تعتقدين أن تجويع نفسك هو أفضل طريقة لفقدان الوزن ، فهذا أمر خاطئ ، لأنك قد تفقدين وزنك ولكنك ستفقدين كتلة العضلات وتنخفض نسبة الأيض في نفس الوقت. سوف يخلو جسمك من كمية كافية من العناصر الغذائية اللازمة لإشباع جوعك وتغذية جسمك بالطاقة.2. إغفال وجبة الإفطار قبل التمرينيجب عدم القيام بممارسة الرياضة على معدة فارغة فعند ممارسة الرياضة دون أن تغذي جسمك فمن المرجح أن تحرق كتلة العضلات الزائدة من الدهون في الجسم.3. ممارسة التمارين لساعات طويلةالتمارين الرياضية تساعد بالتأكيد في إنقاص الوزن ، لكن عندما تمارس التمرينات الرياضية المفرطة ، فأنت أكثر عرضة للجوع وسوف تأكلين أكثر. بهذه الطريقة لن تكونى قادرًة على إنقاص وزنك وستشعرين بالتعب أكثر كما أن الإفراط في ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والصحة العقلية.

1. تجويع نفسك