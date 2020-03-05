تدريب 900 شاب وفتاة.. تعليم الغربية تناقش المشاركة في حملة رأس مالنا عملنا..صور

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اجتماعا اليوم،مع مديري مدارس التعليم الفني بالمحافظة،ووحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني، ومسئول TVET ، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام التعليم الفني، ومدير إدارة الأمن ، ومدير الأزمات والكوارث، لوضع استراتيجية العمل خلال أسبوع الحملة القومية التي سيشارك فيها التعليم الفني بالغربية.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وفي إطار الشراكة بين وزارة الهجرة ومحافظة الغربية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt، وتماشيًا مع جهود المحافظة في تقديم الدعم للشباب، والتشجيع على العمل المهني وزيادة الإنتاج.





وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أن أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني،سيضم مجموعة من الأنشطة المختلفة، ومجموعة من ورش العمل الفنية والمهنية لإعداد الشباب لسوق العمل، وتدريب الشباب الراغب في بدء مشروعات على مبادئ ريادة الأعمال والتشبيك بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة.

وأوضح أن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egyptسيقدم مجموعة من التدريبات المتقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعريفهم بالتقنيات الحديثة، وتمكينهم من تطوير مشروعاتهم والتسويق لمنتجاتهم بشكل احترافي، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 420 شابا وفتاة على مهارات سوق العمل في مراكز المحلة الكبرى، وسمنود، وزفتى، وكفر الزيات، وأخيرًا تدريب إجمالي 550 شابا وفتاة على مبادئ ريادة الأعمال.





كما تم خلال الاجتماع،استعراض تكليف كل مدرسة من مدارس التعليم الفني، وتم توزيع المهام عليهم للبدء في الفعاليات، اعتبارًا من السبت القادم الموافق 7/3/2020م.



