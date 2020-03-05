نائب محافظ الدقهلية: الحملات المفاجئة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.. فيديو

قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية إن محافظة الدقهلية تعد نموذج منفرد عن باقي المحافظات، لافتا إلى أن المحافظة شنت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية عدد من الحملات مع أعضاء هيئة الرقابة لعدد من المؤسسات سواء طبية أو خدمية.





وأضاف "الشيخ" من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "قناة مصر الأولى" أنه تم التنسيق الكامل مع الهيئة والحملات المفاجئة.





نائب محافظ الدقهلية إلى أن الحملات المفاجئة، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير 44 محضرا وإعدام أكثر من نوع مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى. وأشار





ونوه نائب محافظ الدقهلية الى أننا نعمل على حل المشكلة فى خلال الحملة نفسها مثل نقص بعض المعدات فى المستشفيات، موضحًا أن الهدف من كل هذه الحملات لا يعد هدفا رقابيا أو تحرير مخالفات وضبط فقط وإنما هدف تحسين الخدمة الموجهة للمواطنين، ورفع الاستعداد لرؤساء المدن والأحياء فى كل القطاعات المختلفة.



