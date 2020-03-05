«عالقون في العراء».. رسائل اللاجئين السوريين على الحدود التركية اليونانية: حياتنا صارت صعبة

حول أسلاك شائكة وغابات من الأشجار وفي طقس بارد، افترش عشرات اللاجئين السوريين قرب الحدود اليونانية التركية الأرض، حاملين أطفالهم وأثقالا من مرارة الاغتراب والتشرد في أوروبا، باحثين عن مأوى لهم بعد أن شحنتهم السلطات التركية في حافلات لجوء صوب الحدود اليونانية.





عالقون في العراء هكذا هو حالهم، ينتظرون شيئا جديدا لا يعلمون ما هو، كل الطرق صارت مغلقة، والأبواب موصدة أمام طريق الحرية الذين حلموا به منذ أن دبت الحرب الأهلية في سوريا عام 2013.





ضاقت الأرض باللاجئين السوريين، فلم تعد السلطات التركية في طاقة لتحملهم بعد أن قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن بلادة غير قادرة على تحمل أعباء اللاجئين الاقتصادية، المساومة على اللاجئين سياسة الرئيس التركي، يعتبرهم ورقة ضاغطة على أوروبا للحصول على معونات إضافية.





لم يعد للاجئين السوريين طريقا سوى رسائلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت على موقع فيسبوك رسالة لأحد اللاجئين السوريين على الحدود التركية اليونانية، تحدث فيها عن الأوضاع الصعبة التي عاشها اللاجئون قرب الحدود " تخيل تكون ماشي بالمطر وبرد كتير وانت مبلول من فوق لتحت وكلك طين وفوق كل هاد ضرب وذل ومسبات، الله يفرج على الجميع وان شاء الله تسمعو نصيحتي وما تطلعو لأنو رح تندمو يا ريت توصل هل رسالة للعالم خليها تعرف قديش الموضوع صعب".