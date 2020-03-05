للتخفيف من الكارثة الإنسانية.. لفتة جيدة من ألمانيا تجاه أهالى إدلب

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم، الخميس، تقديم مائة مليون يورو إضافية للأمم المتحدة من أجل توفير إقامة ورعاية للأشخاص الذين يعانون في إقليم إدلب؛ في ظل التصعيد الحالي في سوريا.





ووفقا لوكالة الانباء الألمانية، قال ماس اليوم، الخميس، قبل توجهه إلى العاصمة الكرواتية زغرب للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "ولكن هناك شروطا لذلك: لابد من ضمان توفير إمكانية الوصول الإنساني (لهؤلاء الأشخاص) وحماية موظفي الإغاثة والمواطنين".





وأضاف الوزير الألماني أن الأمر يتعلق حاليًا بشكل حاسم بأن تعمل روسيا وتركيا خلال اجتماعهما، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو على توفير مقومات لذلك.





فضلا عن ذلك، شدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة أن تحصل منظمات الإغاثة مستقبلًا على إمكانية الوصول عبر الحدود للأشخاص الذين يعانون.





وقال ماس إن أوروبا يمكنها بل ويتعين عليها فعل المزيد من أجل التأثير على وضع حد للمعارك ومن أجل توفير رعاية كافية للمواطنين، وأوضح قائلا: "حجم الكارثة الإنسانية في إدلب مأساوي".



