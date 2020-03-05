مقتل سفير روسيا بأنقرة.. الادعاء التركي يطالب بالسجن مدى الحياة لـ 8 مشتبه بهم

تزامنت عملية اغتيال المبعوث الروسي أثناء تغطية أخبار روسيا وما تقومُ به في سوريا، كما تزامنت عمليّة الاغتيال معَ احتجاجاتٍ قادها أتراك ضدّ التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية وخاصة الهجوم على حلب.





من جهةٍ أخرى، كانَ المسؤولون الروس والأتراك قد أجروا محادثات حول التوسط لوقف إطلاق النار في سوريا أثناء إخلاء المدنيين من حلب؛ حيثُ كانت تعتزم روسيا وتركيا بالإضافةِ إلى إيران الاجتماع للتفاوض على تسويةٍ بشأن الحرب الأهلية السورية.





تلقى كارلوف السفير الروسي في تركيا دعوةً لإلقاء خطابٍ في افتتاح معرضٍ للتصوير الفوتوغرافي التركي للريف الروسي. أُقيم المعرض تحتَ اسمِ «روسيا من خلال عيون الأتراك» في مركز للفنون الحديثة بأحدِ مناطق مدينة أنقرة.





دخل القاتل مولود الطنطاش – وهو شرطيّ تركي كان خارج الخدمة حينها – إلى القاعة باستخدام هويته كشرطي ما جعل الحضور والمنظمين يعتقدون بأنه أحد الحراس الشخصيين لكارلوف، وبمجرّد ان بدأ الدبلوماسي الروسي حديثه؛ باغتهُ الشرطي التركي بعدة طلقات من سلاحه الشخصي من الخلف مُتسببًا له في جروح قاتلة كما أصابَ عدة أشخاص آخرين.





وبعد إطلاقه النار على كارلوف؛ رفعَ مولود الطنطاش مسدسه في الهواء صارخًا: «الله أكبر، الله أكبر ... لا تنسوا حلب ولا تنسوا سوريا.»



