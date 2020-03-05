مقتل سفير روسيا بأنقرة.. الادعاء التركي يطالب بالسجن مدى الحياة لـ 8 مشتبه بهم

طلب الادعاء التركي الحكم بالسجن المؤبد على 8 من المشتبه بهم في مقتل المبعوث الروسي لـ أنقرة، آندريه كارلوف، والذي اغتاله في واقعة أذيعت على الهواء مباشرة ضابط شرطة تركي خارج الخدمة، في 19 ديسمبر 2016، بينما أثيرت مطالبات أخرى بسجن 23 من المشتبه فيهم، وتبرئة 5 آخرين.
وتدعي تركيا وفقا للائحة الاتهام في القضية التي لا تزال منظورة أمام القضاء التركي، إن الهجوم على الدبلوماسي الروسي نظمته حركة رجل الدين الهارب إلى بنسلفانيا فتح الله جولن، والتي تشير أنقرة إليها باسم منظمة فتح الله الإرهابية (FETO) ويوجه إليها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات بتدبير انقلاب فاشل ضده في يوليو 2016، ووفقًا للوثيقة، فإن مقتل كارلوف كان استفزازًا لتدمير العلاقات مع أكبر حليف للدولة التركية، وهي روسيا.
ومن جانبه، صرح الكرملين، أثناء تعليقه على الجلسة، بأن السلطات الروسية تأمل في معاقبة الأشخاص الذين يقفون وراء عملية اغتيال الدبلوماسي الروسي آندريه كارلوف في أنقرة.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة «نراقب القضية عن كثب، ونريد أن نتأكد من أن الذين أمروا ونفذوا قتل السفير الروسي في تركيا سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم وتحديد هويتهم ومعاقبتهم وفقا للقانون».
وخلال الجلسة الأولى، نفى جميع المشتبه بهم أنهم مرتبطون بالقتل، ومن المتوقع عقد الجلسة التالية، حيث سيتحدث الدفاع أمام المحكمة في 31 مارس الجاري.
تزامنت عملية اغتيال المبعوث الروسي أثناء تغطية أخبار روسيا وما تقومُ به في سوريا، كما تزامنت عمليّة الاغتيال معَ احتجاجاتٍ قادها أتراك ضدّ التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية وخاصة الهجوم على حلب.
من جهةٍ أخرى، كانَ المسؤولون الروس والأتراك قد أجروا محادثات حول التوسط لوقف إطلاق النار في سوريا أثناء إخلاء المدنيين من حلب؛ حيثُ كانت تعتزم روسيا وتركيا بالإضافةِ إلى إيران الاجتماع للتفاوض على تسويةٍ بشأن الحرب الأهلية السورية.
تلقى كارلوف السفير الروسي في تركيا دعوةً لإلقاء خطابٍ في افتتاح معرضٍ للتصوير الفوتوغرافي التركي للريف الروسي. أُقيم المعرض تحتَ اسمِ «روسيا من خلال عيون الأتراك» في مركز للفنون الحديثة بأحدِ مناطق مدينة أنقرة.
دخل القاتل مولود الطنطاش – وهو شرطيّ تركي كان خارج الخدمة حينها – إلى القاعة باستخدام هويته كشرطي ما جعل الحضور والمنظمين يعتقدون بأنه أحد الحراس الشخصيين لكارلوف، وبمجرّد ان بدأ الدبلوماسي الروسي حديثه؛ باغتهُ الشرطي التركي بعدة طلقات من سلاحه الشخصي من الخلف مُتسببًا له في جروح قاتلة كما أصابَ عدة أشخاص آخرين.
وبعد إطلاقه النار على كارلوف؛ رفعَ مولود الطنطاش مسدسه في الهواء صارخًا: «الله أكبر، الله أكبر ... لا تنسوا حلب ولا تنسوا سوريا.»
كما قال: «السوريون يموتون هناك؛ يموتون في حلب.» بعد فترة وجيزة؛ أطلقت قوات الأمن التركية النار على الطنطاش متسببةً في قتله هو ايضا.