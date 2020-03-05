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ثقافة

العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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علاء المنياوي

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن جبانة سقارة تعتبر متحفًا مفتوحًا، حيث إن سقارة تجتمع بها معظم فترات التاريخ المصري القديم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها وعلى هامش افتتاح هروم زوسر المدرج بعد انتهاء ترميمه وتطويره، بحضور د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من السفراء الأجانب.

وتابع العناني:نجد في سقارة عشرات المقابر من العصر العتيق، و أهرامات لملوك وملكات الأسرتين الخامسة والسادسة وبها أعظم مقابر الدولة القديمة.

وقال وزير السياحة والآثار:ذروة الفن في الدولة القديمة نجدها في سقارة، وبها بعض أهرامات ملوك الدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر المتأخر، بها مدافن العجل المقدس أبيس "السرابيوم" وفي العصر القبطي تمتلك سقارة دير الأنبا أرميا، وغير ذلك الكثير.

وتابع: درة آثار سقارة تتجسد في مجموعة الهرم المدرج، أقدم بناء حجري في التاريخ وأول هرم بني مصر القديمة حيث بناه الوزير العبقري "إيمحتب" لمليكه الملك "زوسر" (حوالى ٢٦٦٧ - ٢٦٤٨ ق. م) الملك الثاني في الأسرة الثالثة، ويتوسط الهرم المدرج المجموعة، وهو عبارة عن ستة مصاطب تعلو بعضها البعض بارتفاع ٦٣ م وأبعاد القاعدة ١٢١ × ١٠٩م.

وأضاف: كما يوجد مدخلان للهرم المدخل الأصلي في الجانب الشمالي، ومدخل آخر في الجانب الجنوبي للهرم وتم فتحه في عصر الأسرة ٢٦، كما تضم المجموعة الهرمية معبد جنائزي شمال الهرم ومعابد العيد الثلاثيني "الحب سد" وبهو الأعمدة والمقبرة الجنوبية بالإضافة إلى بيتي الشمال والجنوب.

العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور
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