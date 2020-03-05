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توك شو

لـ فض خناقة.. لاعبون يوقفون مباراة كرة قدم في روسيا.. شاهد

الخميس 05/مارس/2020 - 01:43 م
خناقة - أرشيفية
خناقة - أرشيفية
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شيرين عادل

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن تفاصيل إيقاف لاعبين مباراة لفك شجار بين المشجعين.

وشهد الدور ربع النهائي من بطولة كأس روسيا حادثة فريدة، حيث أوقف لاعبو فريقي أخمات وضيفه زينيت المباراة لفض عراك اندلع بين المشجعين.

وبدأت المواجهة في فترة الاستراحة بين الشوطين حين قام مشجعو فريق عاصمة الشمال الروسي بنزع قمصان الفريق التي يرتدونها- كنوع من الاحتفال-؛ وهو ما لم يعجب مشجعي الفريق المضيف، واندلعت مواجهة وصلت إلى مضمار الملعب.

وأوقف لاعبو الفريقين المباراة وهرعوا لفض الاشتباك بين الجمهورين، وبعد أن هدأ الموقف، عادت عجلة المباراة للدوران بأمر من الحكم.

يذكر أن الضيف زينيت حسم نتيجة الموقعة لصالحه بنتيجة 2-1 ليتأهل للدور القادم وملاقاة سبارتاك الذي تجاوز بدوره ضيفه تسيسكا موسكو بنتيجة 3-2 في مباراة دراماتيكية تم تمديدها لشوطين إضافيين وفاز سبارتاك رغم لعبه بـ10 لاعبين منذ منتصف الشوط الثاني .

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