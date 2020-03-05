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رياضة

أكل العيش.. مانشستر يونايتد يخشى طعنة الأبن الضال

الخميس 05/مارس/2020 - 01:20 م
واين روني
واين روني
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محمد السعيد
تحت شعار " أكل العيش" يسعى واين روني مهاجم فريق ديربي كاونتي لقيادة فريقه لتخطى عقبة مانشستر يونايتد، عندما يلتقي الفريقان،اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

واين روني المقلب بـ " الجولدن بوي"، أكد رغبته القوية في إلحاق الهزيمة بفريقه السابق " مانشستر يونايتد"، وقيادة ديربي كاونتي نحو الدور المقبل بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعد روني واحد من أساطير مانشستر يونايتد على مر التاريخ حيث ارتدى قميص مانشستر يونايتد 13 عاما، لعب خلالهما 559 هدفا وصنع 146 هدفا آخرين.

على صعيد الألقاب، فاز واين روني مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 5 مرات، كأس الرابطة 3 مرات، وكلا من دوري ابطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم لأندية والاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة، وكأس الدرع الخيرية مرتين.

روني الذي ضل الطريق بعد مغادرة مانشستر يونايتد حيث عاد إلى ناديه القديم إيفرتون في صيف 2017، لكنه رحل بعد موسما واحدا بسبب جلوسة على دكة البدلاء في معظم الأحيان.

انتقل واين رونى إلى دي سي يونايتد الأمريكي لمدة  عامين، لكنه فشل في تحقيق  أي لقب، ثم عاد إنجلترا عبر بوابة ديربي كاونتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

شارك واين روني مع ديربي كاونتي في 11 مباراة في التشامبيونشيب هذا الموسم، سجل خلالهما ثلاث أهداف وصنع هدفين.




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