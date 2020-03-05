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حوادث

تنفيذ 1832 حكما قضائيا.. أبرز جهود أمن مطار القاهرة خلال شهر

الخميس 05/مارس/2020 - 01:11 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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مصطفى الرماح
اتخذت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة كل صور الخروج على القانون لتأمين هذا المرفق الحيوى الهام.

أسفرت جهود الإدارة خلال شهر فبراير الماضى عن تنفيذ 1832 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 69 مخالفة فى مجال شروط التصاريح الممنوحة للعاملين، وضبط قضية فى مجال ضبط السرقات، وضبط 69 مخالفة فى مجال ضبط السائقين المخالفين، وضبط 10 مخالفات فى مجال مزاولة مهنة بدون ترخيص.

كما تم ضبط 22 قضية فى مجال "المخدرات"، وضبط 6 قضايا فى مجال "تهريب النقد"، وفحص وتحرير 35 مخالفة مستندات سفر مزورة تم ضبطها، وضبط 2 قضية فى مجال قضايا "تهريب الآثار والعملات الأثرية"، وضبط 15 قضية فى مجال "تهريب البضائع"، وضبط 38163 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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