تنفيذ 1832 حكما قضائيا.. أبرز جهود أمن مطار القاهرة خلال شهر

اتخذت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة كل صور الخروج على القانون لتأمين هذا المرفق الحيوى الهام.





أسفرت جهود الإدارة خلال شهر فبراير الماضى عن تنفيذ 1832 حكما قضائيا متنوعا، و ضبط 69 مخالفة فى مجال شروط التصاريح الممنوحة للعاملين، و ضبط قضية فى مجال ضبط السرقات، و ضبط 69 مخالفة فى مجال ضبط السائقين المخالفين، و ضبط 10 مخالفات فى مجال مزاولة مهنة بدون ترخيص.





كما تم ضبط 22 قضية فى مجال "المخدرات"، و ضبط 6 قضايا فى مجال "تهريب النقد"، و فحص وتحرير 35 مخالفة مستندات سفر مزورة تم ضبطها، و ضبط 2 قضية فى مجال قضايا "تهريب الآثار والعملات الأثرية"، و ضبط 15 قضية فى مجال "تهريب البضائع"، و ضبط 38163 مخالفة مرورية متنوعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.