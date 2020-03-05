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محافظات

باستثمارات 13 مليون جنيه.. تشغيل مجمع مواقف كوم حمادة خلال يونيو

الخميس 05/مارس/2020 - 01:19 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
واصل  اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة جولته الميدانية اليوم الخميس بمركز ومدينة كوم حمادة، وتفقد الأعمال الجارية بمجمع مواقف كوم حمادة الجديد والمقام على مساحة ٦٠٠٠ م٢ بعرض ٢٠ مترا وطول ٣٠٠ متر بتكلفة إجمالية ١٣ مليون جنيه للمشروع، والذى يتم تنفيذه على ٣ مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى أعمال تغطية المصرف بطول ٢٩٢ مترا بتكلفة ٣ ملايين جنيه والمرحلة الثانية بتكلفة ٥ ملايين جنيه لإنشاء ٢ باكية وأعمال الرصف وتركيب البلدورات والمرحلة الثالثة بتكلفة ٥ ملايين لاستكمال الأعمال، حيث تم الانتهاء من ٩٠٪ من المشروع والمقرر نهوه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠م.

وأكد اللواء المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمجمع المواقف ومنها أعمال الأساسات والأرصفة بالموقف وعمل صفايات المطر وتركيب الأعمدة والتندة الخاصة بـ ٢ باكية، كما تم إنشاء وتشطيب وتركيب الآرمات الحديدية لسور الموقف بجوار الأرض الزراعية ووضع طبقة الأساس سن ٦ بأرضية الموقف كاملة ورصف ٣ باكية للموقف وطول ١٢٥ مترا بالشارع الشرقي بالإضافة لتوريد وتركيب أعمال الكهرباء للموقف.

وأوضح أن المرحلة الثانية شملت تركيب الأعمدة والتندة الخاصة لـ ٣ باكيات ورصف ٢ باكية، واستكمال الشارع الشرقي والمدخل الرئيسى الخارجى من الناحية القبلية، كما تم توريد وتركيب بلدورات بالمدخل الرئيسى من الناحية القبلية وجار توريد وتركيب المقاعد وتوصيل كابل الكهرباء لإنارة المظلات.
    
وأشار إلى توفير ١٠ كرفانات للموقف بكل منهم ٢ باكية، بإجمالي٢٠ باكية، سيتم تخصيصهم لذوى الاحتياجات الخاصة لعمل أنشطة خدمية والمحلات الخاصة لمرتادى الموقف.

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باستثمارات 13 مليون جنيه.. تشغيل مجمع مواقف كوم حمادة خلال يونيو
باستثمارات 13 مليون جنيه.. تشغيل مجمع مواقف كوم حمادة خلال يونيو
باستثمارات 13 مليون جنيه.. تشغيل مجمع مواقف كوم حمادة خلال يونيو
باستثمارات 13 مليون جنيه.. تشغيل مجمع مواقف كوم حمادة خلال يونيو
باستثمارات 13 مليون جنيه.. تشغيل مجمع مواقف كوم حمادة خلال يونيو
باستثمارات 13 مليون جنيه.. تشغيل مجمع مواقف كوم حمادة خلال يونيو
باستثمارات 13 مليون جنيه.. تشغيل مجمع مواقف كوم حمادة خلال يونيو
باستثمارات 13 مليون جنيه.. تشغيل مجمع مواقف كوم حمادة خلال يونيو
باستثمارات 13 مليون جنيه.. تشغيل مجمع مواقف كوم حمادة خلال يونيو
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