يواصل الارتفاع.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5-3-2020

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5-3-2020 ارتفاعًا طفيفا اليوم،حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 198.48 ريال سعودي مقابل سعرة امس 197.12 ريال سعودي.





وفيما يلي يستعرض صدى البلد اسعار الذهب في السعودية اليوم ، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.





سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (ليسجل 198.48 بدلا من 197.12 ريال سعودي) أي ما يعادل (52.89دولار أمريكي)، وبالنسبة لـ اسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام ارتفع عيار 21 ليسجل (173.68. بدلا من 172.74 ريال سعودي) أي ما يعادل (46.28دولار أمريكي).





سعر الذهب في السعودية





وتتأثر اسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على اسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال السعودي.





وفيما يلي نستعرض اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (198.48 ريال سعودي) أي ما يعادل (52.89دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (181.95 ريال سعودي) أي ما يعادل 48.49دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (173.68 ريال سعودي) أي ما يعادل (46.28دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (148.87 ريال سعودي) أي ما يعادل (39.67دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (115.78 ريال سعودي) أي ما يعادل (30.85دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (99.24 ريال سعودي) أي ما يعادل (26.45دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,173 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,645 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,389 ريال سعودي) أي ما يعادل (370.27دولار أمريكي)



