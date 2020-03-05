مستشار وزير الصحة يكشف خطة عمل الوزارة بمنظومة التأمين الصحى.. فيديو

قال المهندس آيسم صلاح ، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات ، إن إطلاق الرئيس السيسى لنظام التعليم الصحى فى بورسعيد جاء متضافر فى خطة استراتيجية موحدة.





وأوضح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات ، خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح، مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة تعمل بشكل أفقى ورأسى فى تطوير المنظومة الصحية بشكل عامل.





وأوضح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، بأن خطة عمل الوزارة تعمل على تحديد نوعية على سبيل المثال من الأمراض والعمل عليها على مستوى كافة المحافظات أو العكس تحديد محافظة بعينها وعلاج كافة الأمراض بها.





ولفت مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن منظومة التأمين الصحى ببورسعيد تعمل على تغطية كافة الأمراض ، العمليات الجراحية، الأشعات الطبية داخل المحافظة.





وتابع المهندس آيسم صلاح ، بإنه بعد الإنتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد ، لافتأ لإطلاق المنظومة تجريبيأ وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية أيضأ بمحافظة الأقصر وجنوب سيناء.



