AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار وزير الصحة يكشف خطة عمل الوزارة بمنظومة التأمين الصحى.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 01:08 م
المهندس آيسم صلاح
المهندس آيسم صلاح ، مستشار وزير الصحة
Advertisements
شيرين عادل
قال المهندس آيسم صلاح ، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات ، إن إطلاق الرئيس السيسى لنظام التعليم الصحى فى بورسعيد  جاء متضافر فى خطة استراتيجية موحدة.

وأوضح  مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات ، خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح، مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز،  اليوم الخميس،  أن وزارة الصحة تعمل بشكل أفقى ورأسى فى تطوير المنظومة الصحية بشكل عامل.

وأوضح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، بأن خطة عمل الوزارة تعمل على تحديد نوعية على سبيل المثال من الأمراض والعمل عليها على مستوى كافة المحافظات أو العكس تحديد محافظة بعينها وعلاج كافة الأمراض بها.

ولفت مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن منظومة التأمين الصحى  ببورسعيد تعمل على تغطية كافة الأمراض ، العمليات الجراحية، الأشعات الطبية داخل المحافظة. 

وتابع  المهندس آيسم صلاح ، بإنه بعد الإنتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد ، لافتأ لإطلاق المنظومة تجريبيأ وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية أيضأ بمحافظة الأقصر وجنوب سيناء.

برنامج "هذا الصباح" على قناة اكسترا نيوز، فى نسخته الجديدة من تقديم المذيعتان أسماء مصطفى وخلود زهران، وتقدمه الأولى من الأحد للثلاثاء، والثانية من الأربعاء للجمعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية.. الصحة: الانتهاء من فحص 50 مليون مواطن.. فيديو

الصحة: إجراء 334 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. فيديو

الصحة: إجراء 663 عملية ضمن التأمين الصحى الشامل في بورسعيد.. فيديو

الصحة: اهتمام القيادة السياسية مفتاح نجاح حملة 100 مليون صحة.. فيديو

مستشار وزير الصحة: إلغاء المعاملات الورقية في منظومة التأمين الصحي الشامل

وزيرة الصحة: تطبيق أدلة العمل الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد ..فيديو

ترشيحاتنا

القبض على رونالدينيو في باراجواي.. تعرف على التفاصيل

رغم دخوله الحجر الصحي.. شاب بريطاني يروي تفاصيل إصابته بكورونا..صور

لن تصدق.. فاكهة غير متوقعة تحمي القلب من الجلطات

تحذير قوي من فاروق جعفر للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

رغم أزماته المتتالية.. محمد رمضان يواصل إثارة متابعيه عبر «إنستجرام».. شاهد

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف ما حدث مع عشماوي قبل تنفيذ حكم الإعدام بدقائق.. حسن شاكوش يطلق أولى أغانيه الوطنية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من افتتاح رئيس الوزراء أعمال تطوير هرم زوسر

بـ الشراشيب.. ابنة صلاح عبدالله تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

من لمور لـ موريتانيا.. حكايات أرض الرجال السمر في شمال أفريقيا